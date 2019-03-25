الاحتلال الإسرائيلي يغلق منافذ غزة التجارية والبحرية

المصدر: غزة - وكالات

أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، منافذ قطاع غزة التجارية والبحرية والخدماتية، أمام حركة تنقل البضائع والأفراد والصيادين والحالات الإنسانية.

وذكرت اللجنة الرئاسية لتنسيق دخول البضائع في غزة، أن سلطات الاحتلال أغلقت معبر كرم أبوسالم التجاري من اليوم وحتى إشعار آخر، ومنعت دخول شاحنات البضائع والمواد والسلع الغذائية والتموينية إلى غزة، كما أغلقت سلطات الاحتلال معبر بيت حانون "إيريز"، شمال القطاع، أمام تنقل الأفراد والحالات الإنسانية والتجار، إضافة إلى منع دخول الصيادين في بحر غزة لممارسة مهنة الصيد.

من جهة، ثانية غادر عدد من المسؤولين الأجانب، الذين يعملون في مؤسسات دولية في القطاع، عبر معبر بيت حانون "إيريز" شمال غزة، خشية من تصعيد إسرائيلي ضد أهالي القطاع، وتأتي مغادرة الأجانب العاملين في غزة بعيد تصريحات إسرائيلية بشن عدوان على أهالي غزة، وزعم الاحتلال أن صاروخا أطلق من غزة سقط شمال تل أبيب.