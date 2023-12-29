الوصل بطل الشتاء

فريق الوصل الذي نال لقب بطل الشتاء، بعد ضمان تصدره الدور الأول من مسابقة دوري أدنوك لكرة القدم، هو فريق صُنع من أجل حصد البطولات والألقاب.

«الإمبراطور» الوصلاوي الذي غاب عن البطولات منذ موسم الثنائية الشهيرة التي ظفر بها عام 2007، يعود الآن مع المدرب ميلوش ويتصدر دورينا، وهو الفريق الأفضل بشهادة الجميع.

عندما نتحدث عن الوصل وتاريخ الوصل نتحدث عن ضلع رئيس لم يغب عن المشاركات في جميع المسابقات، ولم يهبط إلى دوري الدرجة الأولى، وكان رافداً للمنتخبات الوطنية، وحالياً يوجد سبعة لاعبين من فريق الوصل في قائمة منتخبنا الوطني الذي يستعد لنهائيات كأس آسيا، وهذا مؤشر إيجابي يؤكد أن هناك عملاً متميزاً من قبل إدارة نادي الوصل، وعلينا أن نشيد بالعمل الإداري الرائع، لأن ما تقوم به ينعكس على الفريق.

صدارة الوصل مستمرة، والأهم في ذلك الاستمرارية والثبات على المستوى، والآن الفرق تمر بفترة توقف الدوري، وعلى الوصلاوية ترتيب الفريق ومعالجة المصابين، وأعتقد أنها فترة إيجابية للفريق بقيادة المدرب المميز ميلوش، الذي أعاد بريق فريق الوصل، وهو من المدربين المميزين حالياً في دورينا.

مشكلة فريق العين هي التعاقد مع كريسبو، المدرب العادي جداً، بحسب سيرته الذاتية، العين يحتاج إلى مدرب كبير، لأنه ناد كبير، تراجع فريق العين متوقع على الصعيد المحلي، خاصة بعد ذهاب شرودر، ولكن نادي العين لا يتوقف على مدرب أو لاعب، فهو فريق بطل، ولكن إذا استمر الوضع هكذا فسيبتعد عن المنافسة.

هل انتهى كوزمين؟ سؤال يردده محبو نادي الشارقة، والكل يعلم أن شكل الفريق تغير وتراجع، وأعتقد أن مباراة السوبر التي ستقام اليوم، وتجمع الشارقة مع شباب الأهلي، تعد إنقاذ موقف لفريق الشارقة الذي أصبح لغزاً محيراً لجماهيره وعشاقه.