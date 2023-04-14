قرار سحب رئيس بيراميدز سالم الشامسي استثماراته من النادي المصري، لعدم توافر مبدأ التكافؤ والعدالة بين الأندية، تأخر كثيراً، لأن الوضع في الكرة المصرية سيئ بشهادة الجميع.

كل واحد ينظر إلى مصلحته الشخصية فقط، فيما الكرة المصرية في دوامة كبيرة، بسبب التخب

طات الإدارية والفنية، والأخطاء التحكيمية، وآخرها نهائي كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز، وفي السياق نفسه النقل التلفزيوني السيئ لمباريات الدوري المصري، رغم التطور الكبير في الكثير من الجوانب الأخرى.

التراجع كبير على مستوى الكرة المصرية، والأخطاء عديدة، في ظل الإمكانات والبنية التحتية لمصر، إلا أن الكرة المصرية متراجعة، والدوري المصري يعيش حالة من عدم الرؤية، وهذا ما أثر في المستوى الفني لمباريات الدوري المصري.

الأخطاء التحكيمية جزء من اللعبة، ولكن في الدوري المصري تكون الأخطاء غريبة ومعقدة، والبعض منها لا يمكن تصوره، وهي غير واقعية في بعض الأحيان. ضعف الحكم المصري في السنوات الأخيرة مؤشر خطر على أن السلك التحكيمي يعيش حالة من الأخطاء الكبيرة، التي أثّرت في سير بعض المباريات.

الكثير لا يؤيد الاستثمار في الكره المصرية، بسبب عدم التكافؤ بين الأندية، وتصريحات مسؤولي بيراميدز خير دليل، سواء في السابق من تركي آل الشيخ أو سالم الشامسي، فالتعامل مع المنظومة الكروية المصرية صعب للغاية، والتوجه يكون لبعض الأندية، وهناك فوارق كبيرة من التعامل بين بعض الأندية المصرية.

تراجع فريق الزمالك متوقع، بسبب الأخطاء الإدارية والفنية، والتعاقدات العشوائية في فترة الصيف، ومن الممكن خروجه من جميع البطولات.

ومن هذا المنطلق، فإن مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك ربما تكون انطلاقة الفريق الأبيض، إذا أراد العودة من جديد ومصالحة جماهيره التي تنتظر المدرب الجديد.

تراجع فريق الزمالك متوقع بسبب الأخطاء الإدارية والفنية والتعاقدات العشوائية في فتره الصيف.

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