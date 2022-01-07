تتجه الأنظار اليوم صوب مدينة الجمال، حيث تستضيف العين مباراة السوبر بين شباب الأهلي والجزيرة، وقد تكون المباراة فرصة كبيرة للفريقين، في ظل معاناتهما الموسم الجاري، بسبب الإصابات وتذبذب المستوى. «السوبر غير»، كالعادة، من حيث قيمة المباراة والمستوى الفني والاستعداد للحدث، الذي يشكل منعطفاً مهماً للفريقين، خاصة أنها بطولة مهمة، وستكون مسجلة للفريق الفائز في الموسم الجاري.

وأعدت رابطة المحترفين خطة لإظهار الحدث على أعلى مستوى، من حيث التنظيم وحضور شخصيات مهمة في المجتمع، وليس هذا فقط، بل هناك جهد كبير للرابطة في «التواصل الاجتماعي»، من خلال توجيه دعوات للشعراء والمطربين والفنانين والممثلين. في كل حدث يظهر «سوبر» مختلف عن سابقه، من التنظيم الرائع، وأمور كثيرة، ضمن عمل مميز يقوده عبدالله الجنيبي وفريق عمله، وهم كوادر قادرة على إنجاح أي حدث كروي.

أعدت الرابطة جوائز قيمة للجماهير والحضور الكريم، وهذا ليس بمستغرب عنها، فشهادتي فيها مجروحة. العمل الذي تقوم به الرابطة واضح، من خلال الموسم وختام الدوري والسوبر والتنظيم بشكل عام، وربما يكون هذا السوبر مختلفاً، لأن الأجواء جميلة ورائعة في العين. وكل المؤشرات تتحدث عن مباراة قوية وكبيرة وجماهيرية.

شباب الأهلي يعاني بسبب الإصابات الكثيرة، وكلما سعى المدرب مهدي علي لعلاج خطأ ما، تظهر أخطاء أخرى، ثم تضاف إليها الإصابات للاعبين هم ركائز في الفريق. واستغرب حقيقة من الانتقادات التي يتعرض لها المدرب، في ظل ظروف صعبة مع الغيابات والإصابات.

الجماهير على موعد مع كرنفال كبير ومباراة مميزة، سواء من قبل جمهور شباب الأهلي أو الجزيرة الذي استعد بقوة، ودائماً ما يكون حاضراً في اللقاءات الكبيرة. ولا ننسى أنها فرصة مهمة لبعض الأسماء لإثبات وجودها.

• كل المؤشرات تتحدث عن مباراة قوية وكبيرة وجماهيرية في «السوبر».

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