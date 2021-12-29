عودة النصر مطلب الجميع

لاتزال جماهير وعشاق فريق النصر الإماراتي تتألم موسماً بعد آخر، فعلى الرغم من الدعم المادي والإداري الكبير، إلا أن الفريق يتجرع المرارة والخسارة، والغريب أن الإدارة أبرمت العديد من الصفقات، ولم تقصر! والسؤال الذي يفرض نفسه: ما السر في تدني مستوى لاعبي النصر؟

النصر فريق كبير، ويستحق أن يكون في مركز أفضل ببطولة الدوري، ومنافساً على كل البطولات التي يشارك فيها، لأن المقومات موجودة، فهل تتمثل المشكلة في مدرب الفريق دياز، أو اللاعبين الأجانب الذين لم يظهروا بالمستوى المطلوب؟ الكل يعلم أن فريق النصر عنده مشكلة في اختيار اللاعبين الأجانب، وهي مشكلة أزلية للعميد، من وجهة نظري.

نادي النصر كبير بتاريخه ورجاله، ويستحق أن يكون في المكانة التي تليق به، وعلى المسؤولين في النادي الوقوف وقفة الرجل الواحد لمعرفة الخلل، والسلبيات التي أثرت في الفريق، ومن هذا المنطلق فإن النصر مطلب الجميع، وهو قادر على المنافسة بتكاتف الجميع.

من حق جماهير النصر أن تغضب، لأن نتائج الفريق لا ترضيها أبداً، فالخروج من الكأس أمام العين، والخسارة أمام العين في الدوري لا ترضي محبي النصر، لأن العميد دائماً هو الحصان الأسود في دورينا، ومن الصعوبة الفوز عليه.

أعتقد أن فريق الشارقة قادر على العودة مرة أخرى إلى المنافسة مع مدربه الجديد كوزمين، بشرط الفوز على الزعيم العيناوي، ومواصلة الانتصارات في الجولات المقبلة من الدوري، فبصمة كوزمين واضحة، وهو يحتاج فقط إلى مزيد من الوقت، لكي يعود فريق الشارقة رقماً صعباً في دورينا.

تعجبني طريقه كوزمين في إدارة المباريات، من خلال الاعتماد على الضغط العالي والتركيز طوال المباراة، والكل يعلم أن كوزمين إذا امتلك الأدوات فسيكتسح البطولات والألقاب في السنوات المقبلة، مع فريق الشارقة.

كل الدعم لإدارة فريق الوصل من أجل عودة هذا الفريق الكبير إلى المنصات والألقاب، فالإدارة تضم أسماء شابة قادرة على صناعة الفارق على الصعيد الإداري، وعلى جماهير الوصل الوقوف مع الإدارة ودعمها معنوياً حتى يعود هذا الفريق التاريخي إلى مكانه الطبيعي. جماهير الوصل هي السند والوقود والمحرك للفريق.. جمال الوصل بجمهوره وتشجيعه وأهازيجه الجميلة.

• النصر فريق كبير يستحق أن يكون في مركز أفضل.

لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه.