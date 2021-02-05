ماذا يريد النصر؟

على الرغم من الدعم المالي الكبير الذي يتلقاه النصر، إلا أن الفريق ابتعد عن الصدارة، والسؤال الذي يفرض نفسه: ماذا تريد إدارة النصر في هذا الموسم أو ما هدفها؟

- استغربنا من إدارة النصر إنهاء عقد نيغريدو الذي كان لافتاً للأنظار.

تخبطات فنية كبيرة صاحبت الفريق، مع عشوائية في اختيارات اللاعبين الأجانب، وللأسف معظم أنديتنا يعاني سوء الاختيارات، وأعتقد أن تألق نيغريدو في الدوري الإسباني جعل إدارة النصر في حيرة وندم، وبصراحة استغربنا من إدارة النصر إنهاء عقد نيغريدو الذي كان لافتاً للأنظار.. أخطاء كثيرة لإدارة النصر التي نقدرها ونحترمها، ولكنها لم توفق في بعض القرارات التي لم تساعد الفريق على الاستمرار في المنافسة، رغم الدعم والميزانية الضخمة التي رصدت للفريق قبل بداية الموسم.

الأخطاء واردة في كره القدم، لكن تكررها يدل على حالة اللامبالاة في بعض الاختيارات والقرارات، وهذه مشكلة كبيرة للأندية الإماراتية التي انتظرت «الميركاتو» من أجل التغيير، ودفع الملايين في لاعبين لا يشكلون إضافة للفريق.

النصر تعاقد مع المدرب رامون دياز، المعروف في منطقة الخليج، خصوصاً في الدوري السعودي، والسؤال الذي يفرض نفسه الآن: هل ينجح دياز مع النصر؟ علماً بأن هناك تدخلات من ابنه المساعد، وهذا ما أثر على دياز في الفترة الماضية.

- الشارع الرياضي تهمه عودة عمر عبدالرحمن، خصوصاً أن أمامنا تصفيات مهمة للأبيض الإماراتي، لأن «عموري» نجم قدم الكثير للعين والمنتخب، ونتمنى عودته بأسرع وقت، ليشكل الإضافة القوية المتوقعة، وعلى «عموري» أن يختار ناديه المقبل، ويبذل قصارى جهده ليعود «عموري» الذي نعرفه بإمكاناته وموهبته المعهودة.

- نادي الوصل تغير مع مدربه الجديد هيلمان، ونشكر الإدارة على هذا التعاقد الذي يحسب لها، وعليها أيضاً توفير الأدوات حتى يعود «الإمبراطور» إلى سابق عهدهـ فعودة الوصل إلى الواجهة تعني عودة الإثارة والتحدي لدوري الخليج العربي.

- الإشاعات التي تلاحق فريق الشارقة «المتصدر» بخصوص نجمه البرازيلي إيغور هي ضريبة المتصدر، وعلى إدارة النادي إصدار بيان بخصوص النفي، وحسب مصادري الخاصة، فإن إيغور مستمر مع الشارقة، وما يتردد إشاعات سمعناها في «السوشيال ميديا»، وفي بعض القنوات التي تأخذ أخبارها من «تويتر»، دون التحقق من صدقيتها.

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