هذه مشكلة نادي العين

«ما خيب ظنهم حجازي»، هذا هو عنوان خط دفاع الاتحاد السعودي النادي العريق وكبير جدة.. «الإتي» هو الصرح الذي قدم أساطير عبر التاريخ للكرة السعودية. تعاقد الاتحاد السعودي مع المدافع المصري الكبير أحمد حجازي تعد صفقة من العيار الثقيل، لما يتمتع به هذا المدافع من مواصفات عالية، وهو مكسب للدوري السعودي، ويعد من أفضل المدافعين الذين مروا بالكرة المصرية. تألق حجازي أمام الأهلي متوقع، وهو سريع التأقلم، لأنه بالأساس لاعب خبرة، ومن هذا المنطلق قدّم مباراة كبيرة في ديربي الغربية (جدة)، والقادم أفضل للاتحاد السعودي.

- فريق الشارقة ممتع، والفوز على الظفرة بخماسية إشارة إلى قوة هجوم الفريق وإبداع إيغور.

من يتابع صفقات الدوري السعودي بشكل عام يدرك أن هناك آلية ممتازة للاختيارات، سواء كانوا لاعبين أو مدربين، ومن شاهد مباراة الشباب والنصر يدرك أن هناك عملاً رائعاً لاختيار اللاعبين الأجانب، ومن شاهد صفقات شيخ الأندية الشباب السعودي يشاهد أن هناك عملاً كبيراً من قبل رئيس الشباب خالد البلطان، سواء للاختيارات أو الاستثمارات للنادي الكبير.

- مشكلة نادي العين في مدربه وفي لاعبيه الأجانب على المسؤولين اتخاذ القرارات المناسبة لعودة الزعيم إلى سكة الانتصارات. جماهير العين مشتاقة لعودة الكبير، وأعتقد أن المسألة تحتاج لعودة بعض الشخصيات الإدارية المحنكة إلى العين من جديد، لأن عودة العين هي عودة المنافسة والمتعة للدوري الإماراتي.

- لايزال مدرب فريق الشارقة العنبري يبدع مع فريقه، وهو المدرب المميز في دورينا وبالعلامة الكاملة مع الملك الشرجاوي، الكل يدعم العنبري صاحب التكتيك الرائع والفكر الكروي الراقي. فريق الشارقة ممتع، والفوز على الظفرة بخماسية إشارة إلى قوة هجوم الفريق وإبداع إيغور الذي مازال يقدم أوراق اعتماده في الدوري الإماراتي.

- بعض أنديتنا ليست لها طموحات، هدفها البقاء فقط في دوري المحترفين رغم التعاقدات الكبيرة والدفع المبالغ فيه. على أنديتنا وضع استراتيجية واضحة، وهي المنافسة على كل البطولات، وهي تملك ميزانية ضخمة، وما يعيبها فقط سوء التخطيط الإداري.

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