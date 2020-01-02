من أحضر عبدالرزاق حمدالله

من أحضر ماكينة الأهداف، اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله، إلى الدوري السعودي، فهو لاعب رائع وهداف من طراز فريد، لعب لأكثر من فريق، وأكد نجاحه في كل محطة كان فيها، إذ بدأت مسيرته في نادي أولمبيك اسفي المغربي، قبل أن يرحل إلى الصين، وتنقل بين أكثر من دوري، كما خاض تجربة احترافية في الدوري النرويجي، وبالمناسبة حمدالله تألق بشكل لافت للأنظار خارج المغرب، واستقراره في النصر السعودي أضاف له الكثير، ومازال يسجل ويبدع ويصنع الفارق مع النصر، وهو هداف من طراز فريد، والأرقام تتحدث أن حمدالله صار القناص الأول في أقوى دوري عربي، وتفوق على الأسماء الكبيرة، وهو الآن مكتسح الهدافين في الدوري السعودي.

عبدالرزاق حمدالله من الأسماء التي صنعت الفارق، ومازالت تصنع، وهو هداف العالم برصيد 57 هدفاً، حيث تفوق على ميسي ورونالدو وغيرهما من المهاجمين، وهو يكتب اسمه بماء الذهب، وللمرة الأولى في تاريخ الدوري السعودي يحقق أحد لاعبيه لقب هداف العالم، فهو بكل صراحة مهاجم يشكل إضافة حقيقة للدوري السعودي، ومكسب للنصر السعودي، وهو من أفضل اللاعبين الأجانب في الدوريات العربية، كما يلعب الاستقرار الفني والإداري دوراً في بروز وتألق اللاعبين، خصوصاً الأجانب، لأن اللاعب الأجنبي المتميز قادر على ذلك بشرط وجود بيئة صحية صالحة لحصد البطولات والألقاب، وهذا ما فعله النصر السعودي في الموسم الماضي عندما أحرز درع الدوري السعودي.

لماذا لا تتعاقد الأندية مع لاعبين أجانب جيدين قادرين على صناعة الفارق ولا يكونون علة على الأندية، لأن بعض اللاعبين الأجانب بمثابة تكملة عدد، ووجودهم والعدم واحد، والدلائل كثيرة، والآن نحن في شهر يناير، وهو شهر التغيير والانتقالات الشتوية، وعلى الأندية التعاقد مع لاعبين مميزين، بدلاً من هدر أموال طائلة على لاعبين دون المستوى لا يشكلون أي إضافة إلى الدوريات التي يوجدون فيها، بسب عشوائية اختيارات اللاعبين الأجانب.

الدوري السعودي الأقوى عربياً بشهادة الجميع، وهو محط أنظار الجميع، خصوصاً اللاعبين الأجانب، وعلى اتحاد السعودي لكرة القدم مراعاة الفرق التي تشارك في المسابقات الخارجية وعدم الضغط عليها، خصوصاً أن الزعيم الهلالي يتعرض الآن لضغط رهيب، وهذا يؤثر بشكل سلبي في الفريق، لأن الهلال يلعب باسم كرة القدم السعودية ولا يمثل نفسه فقط، والله من وراء القصد.

لقراءة مقالات سابقة للكاتب يرجى النقر على اسمه .

الدوري السعودي الأقوى عربياً بشهادة الجميع، وهو محط أنظار الجميع، خصوصاً اللاعبين الأجانب.