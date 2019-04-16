رسائل سلطان.. ووعد خورفكان

المصدر: طارق سعيد علاي - مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة

عندما كنا صغاراً كانت تستهوينا مغامرات اكتشاف الماضي وقصص أجدادنا البطولية..

لطالما وقفنا على الأطلال في الحي الغربي الذي بقي محتفظاً بذاكرة الديار القديمة.. يروي لنا الكبار حكايا الصمود لتأخذنا الرواية التي تنقصها شواهدها التاريخية إلى تخيلات تفاصيل الماضي وحيثيات التحدي ومجابهة الغزاة..

وتطوف بنا تخيلات رواية خورفكان بقصص الكر التي تخلو قواميسها من مصطلحات الفر... تتبادر إلى أذهاننا بسالة الأجداد وصمودهم في دحر الغزاة الذين توافدوا على هذه المدينة الصامدة لأهميتها ...

ننظر بعيون ترنو لمستقبل خورفكان المدينة الاستثنائية إلى الجبال الشاهقة نتخيل تلك الأبراج الدفاعية الصامدة في وجه الغزاة ....

لطالما حاولنا اكتشاف مكان ذلك السور الأثري الدفاعي الذي خبأه الزمن بين ثناياه لما يشكل لنا رمزاً نستكمل به رواية الصمود في وجه قائد الجيش البرتغالي أفونسو دلبوكرك وجنوده الذين ارتكبوا تلك الجرائم البشعة بأهالينا رموز الشجاعة والصمود.

لم تعد رواية خورفكان وصمودها البطولي مجرد حكايا ترويها المصورات البرتغالية والهولندية ومذكرات الرحالة والمستكشفين بمن فيهم ابن بطوطة، بل باتت شواهد حقيقية يقرأ أبناؤنا وأجيال المستقبل تاريخ أجدادهم المشرف بشكل مباشر وهم يطالعون تلك الأبراج والشواهد التي أعيد بنائها بمكانها وبشكلها الحقيقي لتشكل لهم محور فخر وكبرياء ونبراساً للصمود والشجاعة.

بين ثنايا إرثنا العظيم وتنمية الحاضر يطل علينا ملهمنا وقدوتنا وباني نهضتنا صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بمشروعات خورفكان التي أعاد بها تاريخنا وتراثنا العمراني لتشكل ضماناً للحفاظ على ذاكرتنا وبناء مستقبلنا..

برج العدواني والرابي وسور خورفكان وحصنها وغيرها من إرثنا التاريخي أعادت الينا كنوز خورفكان ومنطقتنا العربية بأكملها لنفاخر بها بما لديها من معاني ورموز تؤكد قصتنا وتحفظ في ذاكرتنا.

في مشهد خورفكان التي احتضنت أشهر موانىء المنطقة وأعرقها لتلتقي عندها سفن أوروبا والصين والهند لم تغفل توجيهات سموه مشروعات تطوير شاطئها وإعادة تصميمه وإضافة مرافق جديدة لمختلف الأنشطة الترفيهية والسياحية لتضيف إلى مكوناتها التاريخية مقصداً سياحياً بحرياً مكتمل البنية التحتية والجمالية.

بين البحر والجبل تبدو صورة المكان الخلابة التي تزيدها بهاءً مشروعاتها التنموية الجديدة من الحدائق والاستراحات والبحيرات والشوارع والأنفاق التي تشكل بيئة استثنائية سياحية وتنموية استحضرت التاريخ وقهرت الجبال وشقتها لتسهل الوصول اليها وتعكس صورة للتحدي والصمود وإنجازات والد أراد لها البقاء الأبدي وعيد دائم لأبنائها..

في خورفكان التي تشكل بعائلاتها وأفرادها أسرة واحدة تجسد مثالاُ للتعاون والتواصل والترابط الاجتماعي ستحافظ على عهدها ووصايا سلطانها بالحفاظ على ممتلكاتها وصيانة أصالتها وترابطها الاجتماعي.

رسائل كثيرة تحملها مشروعات خورفكان التي أكرمنا بها صاحب السمو حاكم الشارقة عندما لبى النداء قبل أن يُنادى ووعد فأوفى وأنجز من المستحيل ما يسعد الأجيال..

بعهد سلطان بات الحلم والخيال واقعاً ..........والمدينة الكاملة حقيقة من أجل الإنسان

شكراً والدنا سلطان