مجموعة فنادق لوفر تضيف 4 آلاف غرفة إلى خطتها التوسعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

أعلنت مجموعة فنادق لوفر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (Louvre Hotels Group LHG) اعتزامها إطلاق 1000 غرفة جديدة في المملكة العربية السعودية خلال 3 سنوات، وذلك في إطار التزامها بتوفير أعلى مستويات الراحة والجودة للعملاء في الشرق الأوسط.

ويندرج هذا العدد ضمن خطة النمو الاستراتيجية التي تمثل الهدف الإقليمي الأكبر للمجموعة بتوسيع تواجدها في المنطقة لتحتل مكانة بارزة تضعها بين أكبر 5 شركات عاملة في هذا المجال بتشغيل 120 فندقاً جاهزاً وقيد الإنشاء بحلول عام 2030.

وتتضمن هذه الاستراتيجية التركيز على الفنادق الحديثة ذات الأسعار المعقولة في الوجهات السياحية والتجارية، الرئيسية منها والثانوية، كما تعزز «فنادق لوفر» حضورها كجهة فاعلة ورائدة في مجال الفنادق من الفئة المتوسطة عبر مجموعة واسعة من فنادقها المنتشرة في معظم أرجاء المملكة، إضافة إلى عواصم عربية عدة، منها الجزائر وعمّان وتونس ومسقط، بيد أن السعودية تشهد ذروة التوسع الاستراتيجي مع الإعلان عن السلسلة الجديدة من الفنادق التي تعكس الأداء الناجح للفنادق الستة عشر الموجودة أصلاً في المملكة.

وتعبّر هذه الدفعة من المشاريع، التي تنفذها الشركة الرائدة عالمياً، عن التزامها بتطوير قطاعي الضيافة والسياحة في المنطقة لترفد مجموعتها المتكاملة من خدمات الضيافة الراقية وأسلوب الحياة الفاخر من خلال إطلاق علامات تجارية جديدة إلى جانب تلك الموجودة مسبقاً، ومنها فنادق رويال توليب، جولدن توليب، كيرياد آند كيرياد، فنادق ومنتجعات توليب، وفنادق كامبانيل.

وفي هذا الصدد، قال أمين مكرزل، رئيس مجموعة فنادق لوفر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «لقد عملت فرقنا في باريس ودبي بشكل وثيق مع شركائنا الاستثماريين في الأسواق المهمة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان والجزائر لتوفير فنادق حديثة مميزة تلبي الاحتياجات المتزايدة للعملاء في المنطقة. وتحقيقاً لأهدافنا في الوصول للريادة في عالم الفنادق الاقتصادية، نخطط لإنشاء مكتب إقليمي في السعودية لتوفير الدعم المركّز لأنشطة المبيعات والتسويق وإدارة العمليات لعملائنا».

وأضاف مكرزل: «وما نقدمه في هذا المجال يعكس التزامنا طويل الأجل تجاه المنطقة، حيث نعمل على زيادة بنسبة 35٪ لعدد الغرف من أجل الوصول إلى 10500 غرفة بحلول عام 2027. إن تعاوننا الوثيق مع القطاع الخاص تحت رعاية وزارة السياحة السعودية يبرهن أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص في المنطقة تسهم بتطوير البنية التحتية للسياحة والضيافة».

تدير «فنادق لوفر» في المنطقة حالياً 43 فندقاً، تضم 8250 غرفة في كل من الإمارات وعُمان والسعودية وقطر والبحرين وتونس والجزائر وجورجيا والأردن ولبنان ومصر، كما تواصل الحفاظ على إرثها في تقديم خدمات ضيافة عالية الجودة تعتمد على التكنولوجيا وتلبي الاحتياجات المتطورة للعملاء.

لمزيد من المعلومات حول مجموعة فنادق اللوفر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يرجى زيارة www.louvre-hotels.com.