ينظم متحف اللوفر أبوظبي والتحالف الدولي لحماية التراث (ألِف) معرض «إرث حي: نحمي التراث لنزرع الأمل»، الذي يسلط الضوء على جهود المؤسسات حول العالم في حماية التراث الثقافي، وترميمه وصونه في مواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية والنزاعات.

ويقام المعرض في اللوفر أبوظبي، احتفاء بالذكرى الـ10 لتأسيس مؤسسة «ألِف»، ويستمر حتى 25 أبريل 2027.

ويضم المعرض قطعاً أثرية معارة من العديد من المؤسسات الثقافية الدولية والشركاء المستفيدين من منح «ألِف»، حيث تعرض أكثر من 50 قطعة من مواقع ثقافية مختلفة.

ويكشف المعرض عن القصص الكامنة وراء الجهود العالمية، الرامية إلى توثيق التراث الثقافي وإنقاذه وصونه والحفاظ عليه في ظل ظروف صعبة.

ومن خلال استعراض المقتنيات المعروضة، إلى جانب شهادات العاملين في الميدان، يقدم المعرض منظوراً فريداً لهذه الجهود والسياقات التي تبذل فيها.

وقال رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي رئيس متحف اللوفر أبوظبي نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة التحالف الدولي لحماية التراث في مناطق النزاع (ألف)، محمد خليفة المبارك: «نؤمن بأن الحفاظ على التراث هو استثمار للأجيال القادمة، إذ يسهم في ترسيخ هوية المجتمعات وتعزيزها، وتمكينها من التطلع بثقة نحو المستقبل مع ارتباطها بجذورها.

(Musthafa Aboobacker)

وانطلاقاً من إيمان راسخ بأن حماية التراث الثقافي مسؤولية مشتركة، وتجسيداً لقيم التضامن بين الشعوب، يمتد المعرض عبر سبعة أقسام موزعة حسب الموضوعات، ويأخذ الزوار في رحلة عبر قصص الفقد والإنقاذ والتعافي والتجديد، وتُعرض قطع من بلدان نفذت فيها مؤسسة (ألِف) مشروعاتها، مثل أفغانستان وكمبوديا والكاميرون ولبنان ومالي، إضافة إلى عروض ضوئية وتجارب بتقنية الواقع المعزز وأعمال فنية تركيبية غامرة وشهادات حية يرويها أصحابها».

ويسلط معرض «إرث حي» الضوء على المجتمعات المحلية والحرفيين وعلماء الآثار، وخبراء الترميم الذين يسهم عملهم في ضمان بقاء هذه الكنوز الثقافية.

ومن أبرز المعروضات: إناء زجاجي من العصر الإسلامي (القرن السابع - القرن التاسع)، معار من متحف الآثار بالجامعة الأميركية في بيروت، تضرر جراء انفجار مرفأ بيروت، و«تمثال نصفي لامرأة من تمثال محطم» (75-100)، معار من متحف اللوفر، ويرتبط بجهود التعافي التي أعقبت السيول الجارفة المدمرة التي اجتاحت شرق ليبيا، و«زي الفيل» الاحتفالي (القرن الـ21)، معار من مؤسسة «لا روت دي شيفري» في الكاميرون، وعمل «نقش يمثل الطوارق على خلفية زرقاء من الساحل والصحراء» (2024) للفنان المالي عبدالله كوناتي، من مجموعة مقتنيات متحف اللوفر أبوظبي.

(Musthafa Aboobacker)

ويؤكد معرض «إرث حي» أن التراث الثقافي ليس مجرد ما ورثناه عن الماضي، بل هو إرث نواصل صونه والحفاظ عليه بفاعلية في حاضرنا، فكل قطعة رممت، وكل موقع وثق، وكل أثر جرت صيانته، يعكس التزاماً جماعياً بأن تظل الأجيال القادمة قادرة على التواصل مع ما تجسده من تاريخ وهويات وتقاليد.

وستضفي تجربة غامرة بتقنية الواقع المعزز، صُممت بالتعاون مع استوديو الواقع المعزز التابع لشركة «سناب» في باريس، حياة على موضوعات المعرض المتمثلة في التعافي والتجدد، وتقع هذه التجربة خارج صالات العرض المؤقتة، وتدعو الزوار إلى استخدام هواتفهم لتفعيل عملية إعادة بناء رقمية تتجمع فيها الأجزاء لتكشف عن تمثالي «لاماسو» بالحجم الطبيعي، وهما منحوتتان بارزتان من بلاد الرافدين القديمة، تصوران عادة على هيئة ثور مجنح برأس بشري، ثم تقدم التجربة إعادة تصور مقترحة لألوانهما الأصلية، استناداً إلى بحث تاريخي، ما يتيح منظوراً شيقاً حول إسهام التكنولوجيا في تقريب الجمهور من التراث الثقافي المفقود.

. 50 قطعة من مواقع ثقافية مختلفة يضمها «المعرض».