بقضية عنصرية.. محكمة تأمر "تيسلا" بدفع 3.2 مليون دولار كتعويض لعامل سابق لديها

أمرت هيئة محلفين في سان فرانسيسكو، أمس، شركة تيسلا لصناعة السيارات الكهربائية بدفع تعويض بقيمة 3,2 مليون دولار لعامل سابق، من أصل افريقي، بعد ادانتها بالتغاضي عن ممارسات عنصرية في مصنعها في سيليكون فالي.

ويعد هذا القرار الذي جاء مع انتهاء إعادة المحاكمة في القضية انتصارا لشركة تيسلا التي كانت تواجه حكما سابقا صدر في أكتوبر 2021 بدفع 137 مليون دولار للعامل أوين دياز.

ورفض دياز حينذاك خفض القاضي للتعويض الأول تماشيا مع المعايير القانونية وآثر طلب إعادة المحاكمة.

وكان دياز عامل مصعد في مصنع تيسلا في فريمونت بولاية كاليفورنيا، حيث تعرض وفقا لوثائق القضية لإساءات عنصرية وبيئة عمل معادية.

وزعم دياز في الدعوى التي رفعها عام 2017 أن الموظفين الأميركيين من أصل أفريقي في المصنع حيث يعمل ابنه أيضا كانوا عرضة لنعوت عنصرية ومهينة بشكل منتظم.

وقال إنهم بدلا من التواجد في بيئة عمل عصرية، واجهوا "مشهدا مباشرا من عصر جيم كرو" الذي فرض قوانين الفصل العنصري في القرن الماضي، وفق الدعوى التي رفعها في الأصل دياز وابنه وموظف ثالث سابق.

وأضاف دياز أنه على الرغم من الشكاوى المقدمة للمشرفين على العمل، لم تتخذ تيسلا أي إجراء بشأن الاساءات العنصرية.

وفي أعقاب الحكم الأصلي في الدعوى، قلل نائب رئيس الموارد البشرية في تيسلا من أهمية المزاعم بحصول إساءات عنصرية، لكنه أقر بأن تيسلا "لم تكن مثالية" عندما كان دياز يعمل هناك.

وأكدت الشركة أيضا أن الظروف تحسنت في مكان العمل مقارنة بالفترة التي كان دياز يعمل فيها.