لاس فيجاس.. معرض جديد للأميرة ديانا يتيح للزوار الاستمتاع بـ "زفاف ملكي"

يفتتح معرض جديد يحتفي بحياة الأميرة الراحلة ديانا في لاس فيجاس اليوم، بعد أيام من الذكرى الخامسة والعشرين لوفاتها في حادث سيارة في باريس.

يحمل المعرض عنوان "الأميرة ديانا: معرض تكريم"، ويضم أكثر من 700 قطعة أثرية ملكية أصلية، بما في ذلك فساتين سهرة وأشياء شخصية أخرى ويقام في مركز ذا شوبس آت كريستالس التجاري.

وأحد عوامل الجذب الرئيسية في المعرض نسخة طبق الأصل من فستان زفاف ديانا، والذي صممته الفنانة البلجيكية إيزابيل دي بورشجراف.

قال ديفيد كوريلي، المنسق والمنتج للمعرض، إن القطاع الخاص بالزفاف في المعرض ألهم المبدعين لتقديم باقات للضيوف لحفلات الزفاف الخاصة بهم داخل غرفة (ويدنج أوف ذا سينشري) "زفاف القرن"، والتي تتضمن حفلا كاملا وعشاءا خاصا بين تذكارات ملكية.

وأضاف "فيجاس هي عاصمة حفلات الزفاف في العالم. هناك 120 ألف حفل زفاف يقام في المدينة كل عام، لذلك لدينا هنا هذه الغرفة الرائعة التي تحتفي بأشهر حفل زفاف على الإطلاق مع تحف لا تصدق من حولك".

ولا يقدم المعرض معروضات خاصة بديانا فقط، وإنما يحتوي أيضا على قطع أثرية تتصل بالعديد من أفراد العائلة المالكة، بما في ذلك الأمير تشارلز والأمير وليام والأمير هاري وحتى عناصر مرتبطة بالملكة فيكتوريا من القرن التاسع عشر.