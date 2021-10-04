العطل يضرب "أمازون" و"غوغل" و"تويتر" بعد "فيسبوك" و"واتساب" و"انستغرام"

المصدر: متابعات - موقع الإمارات اليوم

انضمت تطبيقات ومواقع جديدة إلى تطبيقات فيسبوك واتساب وانستغرام التي عُطلت قبل قليل، حيث أبلغ مستخدمون لهذه التطبيقات عن أعطال في شبكة الهاتف المحمول في الولايات المتحدة، كما تم رصد بلاغات عن أعطال في موقعي أمازون وغوغل.

وانضم تويتر إلى مواقع التواصل التي توقفت خدماتها في بعض المناطق.

وفي أول تعليق للشركة المالكة لموقع فيسبوك، عملاق التواصل الاجتماعي، ومالك تطبيقيّ واتساب وإنستغرام، عبر حسابه على موقع تويتر، قالت أنها تعلم بوجود أعطال في تطبيقاته المختلفة.

وفي تغريدة عبر موقع "تويتر"، بالإنجليزية، قال "فيسبوك" :"نحن ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيقاتنا ومنتجاتنا. نحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن ونعتذر عن أي إزعاج".

وفوجئ مستخدمو تطبيقات فيسبوك وواتساب للتراسل الفوري وإنستغرام، في عدة دول حول العالم بعطل مفاجئ حجب الخدمات.

وتوقفت التطبيقات الشهيرة لدى الملايين من المستخدمين، ولم يستطيعوا ارسال أو استقبال أي محادثات كتابية أو تبادل للصور أو مقاطع الفيديو دون توضيح من قبل الشركة المالكة.