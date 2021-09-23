«أبل» تمدد حظر لعبة «فورتنايت»

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

تعتزم شركة «أبل» حذف لعبة الكومبيوتر «فورتنايت» من متجرها الإلكتروني «آب ستور»، حتى يتم تنفيذ الاستئناف في معركتها القضائية مع شركة «إيبك غيمز» المطورة لأشهر لعبة معارك في العالم.



وأشارت وكالة «بلومبرغ» للأنباء إلى أن «أبل» أرسلت خطابا إلى «إيبك»، قالت فيه إنها «لن تفكر في أي طلبات لإعادة الوضع إلى ما كان عليه حتى تصدر محكمة المقاطعة (الأميركية) حكماً نهائياً غير قابل للطعن بشأن القضية».



وأبلغت «أبل» شركة «إيبك» أمس بأنه سيتم وضع لعبة «فورتنايت» على القائمة السوداء لنظام تطبيقات متجر «آب ستور» حتى يتم استنفاد كل درجات التقاضي وهي العملية التي قد تستغرق 5 سنوات.



يذكر أن «إيبك» أقامت في أغسطسالماضي دعوى قضائية ضد شركة «أبل» بعد قرار الأخيرة حذف لعبة «فورتنايت» من متجرها، بدعوى قيام «أبيك» بالاحتيال على نظام «آب ستور» الذي يضمن حصول «أبل» على عمولة مقابل الإيرادات التي تحققها الشركة من اللعبة.