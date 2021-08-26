ساحر يطالب بتقديم رضيع قربانا للبحث عن كنز في الهند

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

شهدت ولاية أوتار براديش الهندية حادثة مروعة، إذ تبحث الشرطة عن أحد السحرة احتال على أحد الأشخاص لإقناعه بأن في بيته كنزاً مخبأ بين جدرانه، ولما فشل في العثور عليه، طالبه بتقديم طفله قرباناً، وفق ما نشرت صحيفة «تايمز أوف إنديا».



وفي التفاصيل، حاول أحد السحرة في الولاية الاحتيال على أحد سكان قرية أسغيسبور المدعو جبار أحمد، وأخبره بأن في بيته كنزاً مخبأ بين جدرانه، وأنه يمكنه مساعدته على العثور عليه مقابل مبلغ من المال.

واقتنع الرجل بحديث الساحر، الذي بدأ في عمليات البحث عن الكنز المزعوم لكن دون جدوى. واستغرقت عملية البحث عن الكنز من قبل الساحر أشهراً عدة، تحصل خلالها من صاحب المنزل على مبلغ يقدر بحوالي 2700 دولار. وخلال عملية البحث عن الكنز، أنجبت ربة المنزل طفلاً، فطالب الساحر الزوجين بتقديمه قرباناً لمواصلة البحث. وصدم الزوجان بمطالب الساحر، فهددهما بأنه سيوجه قوة سحره ضدهما في حالة رفضهما. وقررت الأسرة إبلاغ الشرطة بالواقعة، التي لاذ على إثرها الساحر بالفرار.