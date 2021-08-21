القبض على 3 متهمين بالشروع في القتل بعد عام من فرارهم بايطاليا

المصدر: روما - د ب أ

ألقت الشرطة في جنوب إيطاليا القبض على ثلاثة رجال بتهم الشروع في القتل ، بعد مرور أكثر من عام على فرارهم من مكان شهد إطلاق نار على صلة بالمخدرات.

وفي 27 يوليو 2020 ، دخل رجل 32 عاماً، بلدة تريجيانو القديمة ، بالقرب من باري ، راكبا دراجة نارية مسروقة ، فيما تعتقد الشرطة أنها مهمة انتقامية ، وفقا لما ذكره بيان صدر اليوم.

وبحسب تقارير أنه كان يبحث عن رجل/ 48 عاما /وابنه/ 23 عاما/ كانا أيضا مسلحين عندما وجدهما. بدأوا في تبادل إطلاق النار وأصابت الأعيرة النارية عددا من المنازل والسيارات.

وأبلغ السكان على الفور الشرطة ، التي قامت بتحديد مكان سائق الدراجة النارية وبدأت في مطاردته.

وأضاف البيان أنه الرجل تمكن من الاختباء ، على الأرجح بمساعدة شركائه ، تاركا الدراجة النارية وراءه وواصل السير على الأقدام.

ويواجه الرجال الثلاثة ، وجميعهم لهم سجل جنائي ، الآن تهم الشروع في القتل واستخدام أسلحة نارية وحيازة أسلحة بشكل غير قانوني.