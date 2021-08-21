إيقاف ظهور مذيع مصري بسبب "الأهلي"

المصدر: مروة سليم - دبي

قررت مجموعة قنوان "أون تايم سبورتس"، إيقاف ظهور الإعلامي الرياضي المصري مدحت شلبي، في بيان رسمي صدر مساء أمس، على إثر الأزمة التي أثارها، أمس، وذلك كما ذكرت وسائل اعلام مصرية.

وقالت المجموعة في بيان لها: "انطلاقا من السعي الدائم لتقديم إعلام رياضي هادف ومحتوى يتماشى مع ميثاق الشرف الإعلامي، وترسيخا لمبدأ احترام كل أطياف جماهير كرة القدم المصرية، فقد قررت إدارة قنوات أون تايم سبورتس، وقف ظهور الإعلامي مدحت شلبي، والذي يقدم برنامج مساء أون تايم سبورتس، على قناة أون تايم سبورتس 2 حتى نهاية الموسم".

وكان جمهور القلعة الحمراء قد وجه انتقادات لاذعة إلى شلبي بعد وصفه لهم بأنهم "سذج وبلهاء"، في معرض تعليقه عبر شاشة "أون تايم سبورتس" على اتهام البعض لنادي الإسماعيلي بتمرير مباراته مع الزمالك حتى يحسم لقب الدوري المصري.

وتقدم مدحت شلبي، مذيع برنامج "مساء أون تايم سبورتس"، المذاع عبر "أون تايم سبورتس 2"، باعتذار رسمي إلى جماهير النادي الأهلي، وذلك بعد تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي في مصر فيديو وصفوه بـ"المسيئ" من مدحت شلبي ضد جماهير النادي الأهلي.

وهو ما اعتبره بعض رواد مواقع التواصل سابقة لم تحدث في تاريخ القناة منذ ظهورها في 2016.

من جانبه قال مدحت شلبي عبر فيديو على صفحته الرسمية بـ"فيس بوك": "لم أوجه كلامي إلى جماهير الأهلي أو الزمالك أو أي نادٍ، لكنني أوجه حديثي لكل منصة إعلامية تتحدث في قضية التفويت.. أعتذر لجماهير الأهلي وبقولكم جماهير مصر على رأسي وجماهير الأهلي على رأسي".

وأشارت بوابة صحيفة "الأهرام" الحكومية إلى أن إيقاف شلبي كان بسبب مهاجمته جماهير نادي الأهلي المصري قبل سنوات.