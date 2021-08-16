الطرق الصحيحة للسباحة لإنقاص الوزن

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أوضح أخصائي لياقة بدنية أن السباحة بدون توقف لمدة 10-30 دقيقة، تساعد في فقدان الوزن، وذلك كما ذكرت "آر تي بالعربي".

وأضافت الصحيفة أن أخصائي اللياقة البدنية أنطون لوسيف أشار إلى أنه أثناء السباحة، ننفق 400-600 من السعرات الحرارية في الساعة، لكن أصعب أسلوب هو طريقة الفراشة، ويسمى أيضا طريقة الدلفين، لأنه يسمح بالمزيد من استهلاك الطاقة خلال ذلك".

وقال لوسيف إنه يوجد أسلوبين شائعين للسباحة وهما الزحف وسباحة الصدر، وهما متماثلان تقريبا من حيث استهلاك الطاقة، ولكن يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن سباحة الصدر أكثر صعوبة من الناحية التقنية، ولتحقيق التأثير المطلوب، من الأفضل عدم وجود فواصل طويلة بين فترات السباحة.

وقال: "يمكن السباحة يوميا لمدة 20-40 دقيقة، ويمكن تنظيم السباحة على شكل 3 مرات في الأسبوع".

وشدد على أنه من الأفضل السباحة لوقت أقل، ولكن بوتيرة أكبر. وإذا كان الهدف هو إنقاص الوزن، فمن الأفضل السباحة في مسابح معدة لذلك، لأن المسطحات المائية الطبيعية، وخاصة البحر، ليست مناسبة تماما لذلك.