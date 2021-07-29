مصر.. تضرب زوجها بطبق "كشري" أمام الزبائن.. فيديو

المصدر: مروة سليم - دبي

تداولت مواقع تواصل اجتماعي مقطع فيدو يظهر اعتداء سيدة على زوجها داخل محل "كشري" في منطقة المرج الجديدة بمحافظة القاهرة.

وتوضح القطات التي سربها أحد العاملين بالمحل، الرجل وزوجته وهما يتنقشان بكلمات غير واضحة، لكن سرعان ما تحولت إلى غضب المرأة التي اعتدت على زوجها بضربه في رأسه مستخدمة طبق "الكشري".

من جانبها أوضحت صحيفة "الوطن" المصرية، أن أحد العاملين بالمحل أكد أن أحد العمال داخل المحل سرب مقطع الفيديو، وتم تداوله على موقع الفيديوهات "تيك توك"، قبل أن ينتشر على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى.

وأضاف العامل أن صاحب المحل مستاء من تداول الفيديو، بسبب تعليقات الناس والسخرية على مقطع الفيديو، وأنه قام بتعنيف العاملين داخل المحل بسبب تسريب الفيديو، الذي تسبب في تعريض المكان للسب من قبل بعض المتابعين.