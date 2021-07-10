خرطوشة قديمة من "زيلدا" بيعت بـ 870 ألف دولار

المصدر: نيويورك - أ ف ب

بيعت خرطوشة من لعبة "ذي ليجند أوف زيلدا" الشهيرة خاصة بجهاز "نينتندو إن إي إس" القديم، أمس، بمبلغ "قياسي" مقداره 870 ألف دولار، على ما أعلنت دار "هيريتج أوكشنز" للمزادات في بيان.

وقال إريك برادلي الناطق باسم الدار التي تتخذ في دالاس مقرا لوكالة فرانس برس إن هذه الخرطوشة هي "القطعة الأبرز" في هذا المزاد الذي يقام جزئياً عبر الانترنت ويستمر حتى الأحد ويشمل "443 قطعة". وتعود الخرطوشة إلى العام 1987 وكانت لا تزال مختومة في علبتها الأصلية.

ولاحظت "هيريتج أوكشنز" أن السعر الذي بيعت به الخرطوشة يُعدّ "رقماً قياسياً عالمياً للعبة فيديو"، ويفوق السعر الذي بيعت به في أبريل الفائت في مزاد للدار نفسها خرطوشة لعبة "سوبر ماريو براذرز" خاصة بجهاز "نينتندو إن إي إس"، يعود تاريخها إلى العام 1986، وبلغ 660 ألف دولار.

ولم تشر "هيريتج أوكشنز" إلى هوية الشاري أو الشراة.

وتعتبر "زيلدا"، وهي مزيج من المغامرة والحركة والاستكشاف في عالم من السحر، أحد أهم الإصدارات في تاريخ ألعاب الفيديو ومن أبرز ألعاب "نينتندو"، ولا تزال موجودة ضمن قائمة ألعاب جهازها الحالي "سويتش".

وتشهد ألعاب الفيديو القديمة منذ سنوات إقبالاً متزايداً من قبل اللاعبين الذين يحنون إلى بداياتها.