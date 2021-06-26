بيع لوحة رسمها تشرشل بـ 1.8 مليون دولار

المصدر: متابعة موقعالإمارات اليوم

أعلنت دار مزادات فيليبس عبر موقعها الرسمي بيع لوحة زيتية رسمها رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ونستون تشرشل في أحد المزادات الأمريكية بنيويورك مقابل 1.8 مليون دولار، التي أقيمت الثلاثاء الماضي.

وقال الموقع إن القيمة التقديرية للوحة تراوحت بين 1.5 مليون دولار ومليوني دولار، مع العلم أنها كانت سابقا ضمن مجموعة الفن التشكيلي التابعة لرجل الأعمال اليوناني الراحل أرسطو أوناسيس، وفقا لموقع روسيا اليوم.

وأهمية اللوحة تتمثل فى كونها بريشة أحد أهم رجال الدولة في القرن الـ20، وثانيها أنها كانت مملوكة لأحد أبرز الأثرياء وثالثها أنها كانت محفوظة في أول "يخت خارق" في التاريخ، وحسب خبراء دار المزادات فإن اللوحة رسمها تشرشل بالزيت صيف عام 1921 وصوّرت اللوحة الزيتية غابة وخندقا بالقرب من بلدة إنجليزية صغيرة.

اللوحة الزيتية التي رسمها تشرشل عام 1921 تحمل اسم "ذي موت، بريكليس"، وتم بيعها اٌقل بكثير من لوحة أخرى لتشرشل باعتها نجمة هوليوود الأمريكية أنجلينا جولي مقابل 11.6 مليون دولار في مزاد لدار "كريستيز" في مارس الماضي.

يذكر أن تشرشل أهتم بالفن التشكيلي في الـ40 من عمره ورسم نحو 540 لوحة فنية. ويحفظ بعضها في مجموعات الفن التشكيلي الخاصة والبعض الآخر منها يمتلكه أقارب تشرشل وأحفادهم.

و"اليخت الخارق" الذى ضم اللوحة، الذي سمّاه أوناسيس "كريستينا" على اسم ابنته كان عبارة عن فرقاطة سابقة تابعة للبحرية الكندية، يبلغ طولها نحو 100 متر، شاركت في عمليات الإنزال التي نفذتها قوات الحلفاء على شاطئ النورماندي في فرنسا خلال الحرب العالمية الثانية، واشتراها أوناسيس بعد الحرب مقابل 34 ألف دولار.

وأنفق أوناسيس نحو أربعة ملايين دولار على تجديد الفرقاطة، فجعلها "واحداً من أروع الهياكل العائمة"، وأحد المواقع المفضلة لمجتمع الأثرياء والمشاهير في تلك الحقبة.