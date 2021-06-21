في يوم "السيلفي" العالمي.. إليكم 5 حقائق فريدة عنها

المصدر: هيا بجبوج - دبي

يعود الاهتمام للتصوير منذ اختراع الكاميرا السينمائية في عام 1885، وأدى تطور التصوير وإدخال التصوير الرقمي إلى تعزيز عمل الصورة الشخصية من التسعينيات حتى أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ومع وصول كاميرا الهاتف والكاميرا الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي في عام 2005، تعزز وشاع مفهوم صور "السيلفي" حتى تحول إلى ظاهرة عالمية كاملة.

ويصعب تتبع أول صورة سيلفي التقطت، حيث تشير بعض المصادر إلى أن تاريخ أقدم صورة سيلفي في التاريخ وجدت صدفة في ألبوم صور عائلة إنجليزية" يعود تاريخ التقاطها إلى سنة 1926 بواسطة عصا سيلفي.

فيما نسبت مصادر أخرى أول صورة "سيلفي" إلى الكيميائي والأب المؤسس للتصوير الفوتوغرافي الأميركي روبرت كورنيليوس في عام 1839، واستغرقت منه 15 دقيقة

ويحتفل في 21 بيوم السيلفي حول العالم، ولا يعرف بالتحديد سبب اختيار 21 يونيو من كل عام للاحتفال به كيوم عالمي لصورة السيلفي.

إليكم بعض الحقائق المذهلة عن "السيلفي":

- تمت إضافة كلمة "سيلفي" غلى قاموس أكسفورد لللغة الإنكليزية وسميت كلمة العام في 2013.

- صنفت عصا السيلفي الأكثر مبيعا في عام 2014، ووازداد البحث عن الكلمة بمعدل 19 مرة في محرك البحث "غوغل".

- تعد صورة "السيلفي" التي التقطتها مقدمة البرامج الأميركية إيلين دي جينيريس، خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار، أكثر صورة تمت إعادة التغريد بها على الإطلاق في موقع موقع "تويتر".

- استحوذت الهند على نصف حالات الوفاة العالمية التي تسببها التقاط صورة سيلفي من أصل 259 حالة مسجلة خلال عام 2019.

- تلتقط نجمة البرامج التلفزيونية واقعية وعارضة الأزياء "كايلي جينر"، أكثر من 500 صورة سيلفي على الأقل قبل قيامها باختيار واحدة فقط ونشرها