«سيلفي مع الأبناء».. دقائق وداع تصنع طوابير انتظار أمام مدارس

لاحظ أولياء أمور إطالة بعض الأسر الوداع، والتقاط صور «السيلفي» مع أبنائها في مسارات الإنزال أمام بوابات المدارس، موضحين أن مثل هذه الممارسات تُعرقل حركة المرور، وتطيل طوابير الانتظار إلى نحو 20 دقيقة، وتربك مواعيد العمل وإيصال أبنائهم إلى مدارس أخرى.

ورصدت «الإمارات اليوم» توقف بعض المركبات لأكثر من خمس دقائق، فيما أكد تربويون ومسؤولو أمن وسلامة أهمية تجهيز الأبناء قبل الوصول، وإخلاء المسار فور تسلّمهم بأمان، وتخصيص مواقع بديلة للأسر التي يحتاج أطفالها إلى مرافقة أو وقت إضافي.

انتظار

وتفصيلاً، أجرت «الإمارات اليوم» رصداً ميدانياً أمام ثلاث مدارس، تتفاوت في أعداد الطلبة وطبيعة الطرق المحيطة بها، لمقارنة حركة إنزال الطلبة، ومستويات الازدحام، وفاعلية الإجراءات المطبقة لتنظيم الدخول.

وتبيّن من الرصد أن توقف بعض المركبات لأكثر من خمس دقائق لإنزال الطلبة أطال طوابير الانتظار أمام بوابات المدارس، وعرقل انسيابية الحركة، بسبب تأخير تجهيز الأطفال حتى الوصول، وإطالة زمن الوداع، وانشغال بعض أولياء الأمور بالتقاط صور «السيلفي» مع أبنائهم، إضافة إلى وجود حالات وقوف مزدوج وتوقف خارج المواقع المخصصة، رغم وجود مشرفين لتنظيم الحركة وتأمين دخول الطلبة.

دقائق للأسرة

وقالت ولية الأمر هالة ماهر لـ«الإمارات اليوم» إنها انتظرت نحو 15 دقيقة لإنزال أبنائها، رغم وصولها قبل الدوام، مضيفة: «تكون البوابة أمامك، وتتوقف الحركة لترتيب حقيبة طفل أو إطالة وداعه أو استدعائه لالتقاط صورة. دقائق لأسرة واحدة تؤخّر الجميع عن أعمالهم أو إيصال أبنائهم إلى مدارس أخرى». وطالبت بمواقف قصيرة المدة وموظفين لاستقبال الصغار، للحد من الازدحام والتوتر ومحاولات التجاوز.

وقالت ولية الأمر «ريم. ح»: «بلغ انتظاري نحو 10 دقائق، وأحياناً أكون سبباً في التأخير، إذ يبكي طفلي ويتمسّك بي رغم جاهزيته، فأجد نفسي بين طمأنته وضغط المركبات خلفي، وتزيد الأبواق ارتباكنا». ودعت إلى توفير مكان آمن للمرافقة ومساعدة الطفل على الدخول، خصوصاً مع صعوبة العثور على موقف وقت الذروة، مؤكدة إمكان إنجاز التصوير وترتيب الملابس والحقائب بعيداً عن مسار الإنزال.

جاهزية لا تكفي

وقالت ولية الأمر مهرة حمد: «أجهّز أبنائي قبل مغادرة المنزل، وأكتفي بوداع سريع، ومع ذلك أنتظر نحو 20 دقيقة يومياً، لأن بعض الأسر تبحث عن بطاقة أو تُخرج حقيبة أو تنتظر انتهاء وجبة داخل مسار الإنزال». وأضافت أن ذلك يضطرها إلى الخروج أبكر، مؤكدة أنها تستخدم موقفاً مسموحاً إذا احتاج أحد أبنائها إلى وقت إضافي، وأن فاعلية التجهيز المسبق تظل مرتبطة بالتزام الجميع بإخلاء المسار فور نزول الأطفال بأمان.

أثر تراكمي للتأخير

وأوضح ضابط الأمن والسلامة في مدرسة نبراس الإيمان الخاصة، محمد رمضان، أن إطالة توقف المركبة تضاعف التأخير أمام بوابات المدارس، مستعيناً بنموذج حسابي مبسط يبيّن كيف تؤثر مدة الإنزال في قدرة مسار واحد على تمرير المركبات خلال نصف ساعة.

وقال إن المسار يستطيع نظرياً تمرير 90 مركبة إذا استغرق إنزال الطلبة 20 ثانية لكل مركبة، وتنخفض قدرته إلى 60 مركبة عند التوقف 30 ثانية، ثم إلى 30 مركبة إذا امتدت المدة إلى دقيقة، و15 مركبة فقط عند بلوغها دقيقتين.

استقبال آمن

من جانبه، دعا مسؤول الأمن والسلامة، محمد عصام الدين، أولياء الأمور إلى تجهيز أبنائهم قبل الوصول، والتوقف في المواقع المخصصة، واتباع توجيهات المشرفين، والمغادرة فور تسلّم الأطفال بأمان، مشدّداً على تجنّب الوقوف المزدوج وإنزال الطلبة وسط الطريق أو عبورهم بين المركبات.

مواقع أكثر كثافة

وقالت نائب مدير مدرسة ابن خلدون، فاتن سعيد، إن المدرسة التي تحتضن 1100 طالب وطالبة في مختلف الحلقات التعليمية، تعتمد خطة لتنظيم الوصول والانصراف، تتضمن توزيع 32 مشرفاً على البوابات ونقاط الإنزال والاستلام ومسارات انتقال الطلبة، مع تعزيز الإشراف على أطفال المراحل الأصغر وفي المواقع الأكثر كثافة، لضمان سلامة الحركة وسرعة التعامل مع التكدّس.

وأوضحت أن الخطة تحدّد مهام المشرفين في استقبال الطلبة ومساعدتهم على النزول وتأمين انتقالهم إلى الداخل، وتوجيه أولياء الأمور إلى إخلاء مسار الإنزال فور تسلّم أبنائهم بأمان. وتتيح للأسر التي يحتاج أطفالها إلى مرافقة أو وقت إضافي استخدام المواقف المسموح بها والتنسيق مع فريق الاستقبال، بما يلبّي احتياجاتهم دون تعطيل بقية المركبات.

وأضافت أن إدارة المدرسة تتابع ملاحظات الأسر والشكاوى المتكررة لتحديد أسباب التأخير ومواقعه، وتراجع على أساسها توزيع المشرفين وآلية الاستلام والتسليم، مع توضيح أي تعديلات لأولياء الأمور، مؤكدة أن انضباط الحركة مسؤولية مشتركة، تبدأ بجاهزية الطفل قبل الوصول، وتنتهي بدخوله أو مغادرته بأمان.

بناء الثقة والاستقلالية

وأكد التربوي الدكتور فارس الجبور، أن انتظام اليوم الدراسي يبدأ قبل دخول الصف، إذ يساعد وصول الطلبة في الوقت المحدد على استقرار الحصة الأولى وانطلاقها دون انقطاع، فيما يربك الدخول المتأخر والمتتابع تسلسل الشرح ويشتّت انتباه الزملاء، ما يجعل الالتزام بمواعيد الحضور جزءاً من مسؤولية الأسرة عن تهيئة أبنائها للتعلّم.

وأوضح أن الوداع الصباحي القصير والواضح يساعد الطفل على بناء الثقة والاستقلالية، داعياً الأسر إلى تعويد أبنائها تدريجياً على حمل حقائبهم والدخول برفقة المشرفين، مع مراعاة أعمارهم واحتياجاتهم. وأشار إلى أن الطفل الذي يجد صعوبة في الانفصال يحتاج إلى طمأنة هادئة وتنسيق مسبق مع المدرسة، حتى يحصل على الدعم المناسب دون أن تتحول لحظة الوداع إلى مصدر توتر يومي.

وأضاف أن معالجة التأخير المتكرر تتطلب حواراً مباشراً مع الأسرة لفهم أسبابه والاتفاق على خطوات عملية، تشمل تنظيم الاستعداد في المنزل، وتعديل موعد المغادرة عند الحاجة، مع مراعاة الحالات التي تستدعي ترتيبات خاصة.

وشدّد على أن وضوح إجراءات الاستقبال وثقة أولياء الأمور بالقائمين عليها يساعدان على اختصار التوقف عند البوابة، ويمنحان الطلبة بداية أكثر هدوءاً وانتظاماً.

تخفيف التكدس

وفي نموذج آخر، نجحت مدرسة البصائر في تخفيف التكدس أمام بواباتها عبر إعادة تنظيم استقبال الطلبة، وفق مديرتها ريم محمود، التي أوضحت أن المدرسة خصّصت مساراً للإنزال السريع، ومواقف منفصلة للأسر التي يحتاج أطفالها إلى مرافقة أو وقت إضافي، ووزّعت مشرفين لاستقبال الصغار وتأمين دخولهم. وواكبت هذه الإجراءات توعية أولياء الأمور بتجهيز الحقائب قبل الوصول، واختصار الوداع، وتجنّب التصوير في مسار الإنزال.

وأضافت أن المدرسة تتابع يومياً نقاط التعطّل، وتتواصل مباشرة مع الأسر التي يتكرر توقفها المطوّل، وتعدّل توزيع المشرفين بحسب كثافة الحركة. وأكدت أن تكامل التنظيم المدرسي والتعاون الأسري أسهم في تسريع الإنزال وتقليص طوابير الانتظار، مع إتاحة الوقت اللازم لطمأنة الأطفال بعيداً عن ازدحام المركبات وضغط الأبواق.

مقترحات

وقدّم الخبير التربوي الدكتور سعيد الكعبي، حزمة مقترحات للحد من التكدس أمام بوابات المدارس، تبدأ بتعزيز توعية أولياء الأمور بتجهيز الأبناء وحقائبهم قبل الوصول، والاكتفاء بوداع قصير، وتجنّب التصوير داخل مناطق الإنزال، مؤكداً أن تقليص مدة توقف كل مركبة يسهم في تسريع الحركة وتخفيف الانتظار عن بقية الأسر.

واقترح تخصيص نقاط واضحة للإنزال السريع، وتوفير بدائل آمنة للأسر التي يحتاج أطفالها إلى المرافقة أو الطمأنة، مع توزيع المشرفين وفق كثافة الحركة وأعمار الطلبة، بما يضمن استقبال الصغار ومساعدتهم على الدخول، ويعزّز ثقة أولياء الأمور بإجراءات تسليم أبنائهم.

ودعا إلى دراسة توزيع أوقات الوصول بحسب المراحل الدراسية، متى سمحت الجداول والإمكانات التشغيلية بذلك، لتخفيف تزامن وصول المركبات، مع مراعاة الأسر التي لديها أبناء في مراحل مختلفة، والتنسيق مع النقل المدرسي، حتى لا تؤدي معالجة الازدحام إلى أعباء إضافية على الأسر أو اضطراب اليوم الدراسي.

وشدّد على ربط الإجراءات بمؤشرات تقيس متوسط زمن التوقف والانتظار وطول الطوابير، ومقارنة النتائج قبل التطبيق وبعده، إلى جانب الاستماع إلى ملاحظات الأسر والمشرفين، مؤكداً أن المتابعة المنتظمة تتيح تعديل الحلول وفق احتياجات كل مدرسة، وتحديد الممارسات الناجحة القابلة للتطبيق في مدارس أخرى.