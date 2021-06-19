بالصور.. كلب ينقذ امرأة من الانتحار في بريطانيا

المصدر: ترجمة مروة سليم

نشرت فرق الإطفاء والإنقاذ التابعة للشرطة البريطانية عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، سلسلة من التغريدات حول واقعة انقاذ كلب لامرأة كانت على وشك الانتحار من أعلى جسر في طريق سريع بالقرب من إكستر في جنوب غرب إنجلترا، وذلك كما ذكرت صحيفة "ديلي باوز".

وكتبت فرق الإطفاء عبر حسابها أنه بعد عدة محاولات من بعض عناصر الشرطة البريطانية لاقناع المرأة التي كانت على وشك القفز من جسر فوق الطريق السريع، لجأ مفاوضو الشرطة طلب مساعدة الكلب "ديجبي"، والذي يساعد في المواقف المشابهة، على حد قول عناصر فرق الإطفاء.

وأضافت في تغريدة لاحقة "هذا هو ديجبي اليوم فعل شيئاً رائعاً وساعد في إنقاذ امرأة شابة كانت تفكر في الانتحار على جسر"، وتابع المنشور: "كنا في الحادث كجزء من استجابة متعددة من جهات مختلفة وكان مفاوضو الشرطة يتحدثون مع المرأة لكن الوضع أصبح مقلقاً بشكل متزايد، وكان لدى أحد أطقم الإطفاء فكرة إحضار كلبنا (ديجبي) الذي عندما وصل، أدارت الشابة رأسها على الفور لتنظر إليه، وابتسمت، بدأ هذا الحديث حول ديجبي ودوره في خدمة الإطفاء، وسألها البعض عما إذا كانت ترغب في القدوم ومقابلة ديجبي إذا نزلت من أعلى السور، ثم بدأت المرأة التحدث مع السلطات حول ديجبي وعمله في خدمة الإطفاء، ثم تمكنت عناصر الإطفاء من مساعدة المرأة على النزول من أعلى الجسر".