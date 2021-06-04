افتتاح متجر في نيويورك مخصص لعالم هاري بوتر

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

تهافت المئات من محبي شخصية هاري بوتر، أمس الخميس، للمشاركة في افتتاح متجر في نيويورك مخصص للسلع المستوحاة من الروايات والأفلام الشهيرة التي تتناول الساحر الشاب، هو الأكبر في العالم، فاعتمروا القبعات المدببة لسحرة مدرسة هوغوارتس وأرديتهم، واحتسوا مشروب «باتربير» ووقفوا في حذاء هاغريد العملاق.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فقد اصطف المئات من المعجبين بالساحر المتدرب الأشهر لساعات تحت المطر ليكونوا أول من يكتشف المكان المخصص للعالم الذي ابتدعته مخيّلة الكاتبة جي كي رولينغ.

وعبّرت ارغريت سواريز، التي حجز صديقها مكانه في الطابور منذ السادسة صباحاً، أي قبل أربع ساعات من الموعد المقرر للافتتاح «إنه لأمر ساحر حقاً».

ولم تتأخر هذه المعجبة البالغة (30 عاماً) في اختيار شراء عصا الساحرة بيلاتريكس ليسترينج وعدد من التماثيل الصغيرة.

وقالت لوكالة الصحافة الفرنسية «في قلبي أنا ساحرة». وأضافت «أريد حقاً أن أمتلك عصا لكي أعيش تجربة العالم الخيالي المفضل لدي».

أما روبن خواريز (27 عاماً) وزوجته فجاءا من تكساس البعيدة للمشاركة في افتتاح هذا المتجر الذي تبلغ مساحته ألفَا متر مربع، ويقع قرب مبنى «فلاتيرون بيلدينغ» الشهير.

وقال الشاب الذي كان يلفّ رقبته بوشاح غريفندور الأحمر والذهبي «نحن سعداء لوجودنا هنا. أحب كل ما يتعلق بهاري بوتر».

وتولى عناصر من الشرطة حفظ الأمن منذ الليلة السابقة للافتتاح في المكان الذي امتد فيه طابور طويل من محبي هاري بوتر الذين استمروا في التوافد مدى الفترة الصباحية.