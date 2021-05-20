المشي 4400 خطوة يوميا يحمي من الأمراض الخطيرة

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تقريرا أفادت فيه بأن مجموعة من الباحثين في الشأن الصحي زعموا أن المشي يوميا 4400 خطوة قد يكون كافيا للحماية من الأمراض الخطيرة.



وحسب الصحيفة، فقد وجدت مراجعة لفوائد المستويات المختلفة من النشاط البدني بواسطة خبيرة من جامعة Hertfordshire، أن النشاط البدني يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل الخرف وأنواع معينة من السرطان، كما يمكن أن يحسن حالات مثل مرض السكري من النوع الثاني.



وكان الاعتقاد سائدا ان المشي 10000 خطوة يساعد على درء الامراض الخطيرة، إذ يستغرق الشخص العادي حوالى ساعتين للوصول اليه، إلا ان الهدف الجديد المتمثل بـ 4400 خطوة يمكن الوصول اليه خلال حوالى 53 دقيقة.



يذكر ان جامعة تكساس افادت مؤخرا بأن الأشخاص الذين يمشون أقل من 5000 خطوة في يوم معين يكونون أقل قدرة على التمثيل الغذائي للدهون في اليوم التالي؛ وهو ما يمكن أن يزيد على المدى الطويل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري. وهذه النتيجة مدعومة بعمل من جامعة تكساس في أوستن والذي خلص إلى أن الأشخاص الذين يمشون أقل من 4000 خطوة يوميا غير قادرين على عكس هذا الانخفاض في التمثيل الغذائي للدهون. فيما خلص بحث من المدرسة النرويجية لعلوم الرياضة في أوسلو إلى أن الأشخاص الذين يجلسون لمدة ثماني ساعات أو أكثر كل يوم معرضون لخطر الموت بنسبة 59% أعلى من أقرانهم الذين يجلسون أقل من أربع ساعات كل يوم، وقد وجد الفريق ان النشاط البدني لمدة 60-75 دقيقة معتدل الشدة يوميا كاف لمواجهته.