أبوظبي تطلق أول لوحات ترخيص مخصصة للمركبات ذاتية القيادة

⁣أطلقت أبوظبي أول لوحات ترخيص مخصصة للمركبات ذاتية القيادة، في خطوة تدعم تنظيم تشغيل هذه المركبات وتمييزها على الطرق، سواء ضمن خدمات التشغيل التجاري أو الاختبار والبرامج التجريبية.⁣

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وذكر أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة بأن هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع التوسع في تشغيل المركبات ذاتية القيادة في الإمارة، بما يسهم في تطوير منظومة تنقّل ذاتي الحركة وفق أعلى معايير السلامة والكفاءة.⁣