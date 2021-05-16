بالفيديو.. تستيقظ من عملية جراحية بلكنة أخرى!

المصدر: ترجمة مروة سليم

استيقظت امرأة استرالية من عملية جراحية لتجد نفسها تتحدث اللكنة الأيرلندية بدلاً عن لهجتها الاسترالية، وذلك كما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية".

وأضافت الصحيفة أن "انجي ين" استيقظت من تأثير المخدر بعد خضوعها لجراحة اللوزتين، لتجد أنها تتحدث بلكنة أيرلندية على الرغم من أنها لم تذهب إلى أيرلندا مطلقاً.

وشاركت انجي مقطع فيديو عبر موقع "تيك توك"، بعد يومين من خضوعها لعملية جراحية في حلقها، قالت من خلاله "استيقظت بلكنة أيرلندية في اليوم السابق واعتقدت أنني سأستيقظ من هذا الحلم الغريب، لكن لم يحدث، ولقد اختفت لهجتي الأسترالية".

وفسر الأطباء هذه الحالة أن المريضة مصابة بمتلازمة اللكنة الأجنبية، وهي حالة تنتج عادة عن إصابة في الدماغ تؤدى إلى فقدان المصابين لهجتهم الطبيعية، حيث تم تسجيل 100 حالة فقط منذ اكتشاف هذه المتلازمة فى عام 1907.

وقالت "ديلي ميل" نقلاً عن انجي قولها "استيقظت هذا الصباح وكنت أتحدث باللهجة الأسترالية، واتصلت بأحد أصدقائي وأكدت أن لهجتي الأسترالية قد عادت، ولكن خلال المكالمة الهاتفية، في غضون خمس إلى 10 دقائق، رأيت تدهور لهجتي والعودة إلى الأيرلندية مرة أخرى"، وأضافت "في اليوم الثاني، لم أكن أعرف ماذا أفعل، هذا شيء مختلف تماما. وأنا خائفة جداً.. اعتقدت أنها ستختفي عندما استيقظت هذا الصباح، لكن لم يحدث".

وفي اليوم التالي، قالت انجي إنه "لم يعد هناك أي أثر للكنتها الأسترالية، وأنها أصبحت إيرلندية كاملة"، ونشرت مقطع فيديو آخر على حساب "تيك توك" الخاص بها، بعد تسعة أيام من ملاحظة اللهجة الأيرلندية لأول مرة، قائلة إنها لا تزال مستاءة للغاية.