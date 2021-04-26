تقنية جديدة من "أمازون" للدفع بواسطة راحة اليد

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

اعتمدت شركة "أمازون"، نظام الدفع بمسح راحة اليد كنظام دفع خاص بها في مختلف متاجرها، وبدأت عملية تجربته بفعالية، وفقا لما جاء في وسائل إعلام روسية.

وستقدم "أمازون" نظام الدفع الخاص بها إلى متجر "هول فود" في ولاية سياتل الأميركية، ليكون الخيار الأول من بين عدة مقترحات أخرى من الوارد أن يطرح نظام الدفع فيها.

وظهر هذا النظام لأول مرة في سبتمبر الماضي، واتسع ليصل اليوم لعشرة متاجر من متاجر "أمازون"، ويسمح هذا النظام للمتسوقين بالدفع عن طريق وضع راحة يدهم فوق جهاز مسح ضوئي.

وفي المرة الأولى التي يستخدم فيها المتسوقون المتجر، يتوجب عليهم إدخال بطاقة ائتمان لربطها مع بصمة اليد، ومن ثم يمكن للمتسوقين الدفع بسهولة.

وإلى جانب هذه التقنية، تستخدم الشركة تقنية أخرى تعتمد فقط على تصوير المتسوقين لمشترياتهم والخروج من المتجر، وعندها يقوم التقنيون بالعمل، وتستخدم أمازون هذه الطريقة في مختلف متاجرها.