"النقل المتكامل" يطوّر الجيل الجديد من أنظمة النقل العام في أبوظبي

أعلن مركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل)، التابع لدائرة البلديات والنقل، خلال مشاركته في معرض جودة الحياة والاستثمار (LIVEX 2026)، عن مشروع استراتيجي لتطوير الجيل الجديد من أنظمة النقل العام في إمارة أبوظبي باستثمار يتجاوز 300 مليون درهم.

ويشمل المشروع تطبيق نظام متقدم لإدارة المركبات آلياً وتطوير منظومة رقمية متكاملة للتحصيل الذكي للتعرفة، بما يعزز توظيف البيانات والتقنيات الرقمية المتقدمة في تطوير منظومة تنقل أكثر ذكاءً وكفاءة واستدامة.

وذكر المركز في بيان له أنه تم ترسية عقد تنفيذ المشروع على شركة "كوندونت بوسينيس سوليوشنز "الفرنسية، التابعة لمجموعة Conduent والمتخصصة في حلول النقل الذكي وأنظمة التحصيل الإلكتروني.

وأشار إلى أن الشركة ستسهم بخبراتها المتخصصة في تطوير أنظمة التحصيل الذكي للتعرفة وإدارة العمليات التشغيلية للنقل العام، بما يدعم توظيف أحدث التقنيات والحلول الرقمية وأفضل الممارسات العالمية في إدارة وتشغيل أنظمة النقل العام في الإمارة.

وأكد أنه من الناحية التشغيلية، يمثل المشروع نقلة نوعية في كفاءة منظومة النقل العام، حيث سيوفر نظام إدارة المركبات الآلي إمكانات متقدمة لمتابعة الحافلات والرحلات في الوقت الفعلي، وتحسين الالتزام بالجداول التشغيلية، ورفع كفاءة إدارة الأسطول والخدمات، بما يعزز موثوقية العمليات التشغيلية ويسهم في دعم اتخاذ القرار القائم على البيانات وتحسين إدارة الموارد.

كما يشمل المشروع تطوير منظومة رقمية متقدمة للتحصيل الآلي للتعرفة، تساهم في إدارة أكثر كفاءة لعمليات الدفع والرحلات، وتبسيط إجراءات الدفع، وتحسين تجربة مستخدمي النقل العام، من خلال توفير خيارات دفع أكثر مرونة تشمل البطاقات المصرفية ووسائل الدفع الرقمية ورموز الاستجابة السريعة (QR). كما يسهم في توفير بيانات تشغيلية متقدمة تدعم تطوير الخدمات ورفع كفاءتها.

وقال مدير عام مركز النقل المتكامل الدكتور عبدالله حمد الغفلي، : "يمثل هذا المشروع استثماراً استراتيجياً في تطوير البنية الرقمية لمنظومة النقل العام في إمارة أبوظبي، ويجسد توجه المركز نحو توظيف البيانات والتقنيات المتقدمة لبناء منظومة تنقل أكثر ذكاءً وكفاءة واستدامة. ومن خلال تطوير أنظمة إدارة النقل والتحصيل الذكي للتعرفة، نعزز قدراتنا على اتخاذ القرار القائم على البيانات، ونرتقي بكفاءة الخدمات وجودة تجربة المتعاملين، بما يدعم جودة الحياة ويعزز مكانة أبوظبي وجهة رائدة للعيش والاستثمار وتطوير حلول التنقل المستقبلية."