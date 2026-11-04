مدارس تمهل الطلبة "المقيمين" حتى 1 ديسمبر لسداد الرسوم الدراسية المستحقة

حددت إدارات عدد من المدارس الحكومية، الأول من ديسمبر المقبل، موعداً نهائياً لسداد الرسوم الدراسية المستحقة على الطلبة المقيمين للعام الأكاديمي 2026–2027، ونبّهت إلى حظر ملفات الطلبة الذين لا يسددون المستحقات بحلول الموعد المحدد.

ودعت المدارس أولياء الأمور إلى السداد إلكترونياً عبر الرابط https://s.ese.gov.ae/pay، باستخدام رقم الطالب أو رقم الهوية الإماراتية، وتشمل الخدمة أولياء أمور الطلبة المقيمين الذين لا يحملون أوراقاً ثبوتية.

وطالبت الإدارات أولياء الأمور بتوقيع نموذج الإقرار والتعهد، وإرفاقه بملف الطالب على نظام «المنهل»، مع احتفاظ المدرسة بنسخة منه، وفي حال رفض ولي الأمر التوقيع، تُحال بيانات الطالب إلى قسم عمليات القبول والتسجيل لاتخاذ الإجراءات المعتمدة.

وتبلغ الرسوم السنوية 6 آلاف درهم للطالب، ويُخصم ما يسدده ولي الأمر من إجمالي الرسوم، مع إتاحة الدفع دفعة واحدة أو على ثلاث دفعات وفق مواعيد الاستحقاق المحددة في نموذج التعهد.