السلطات الأميركية تصدر تحذيراً بشأن أجهزة الركض الإلكتروني

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أطلقت السلطات الأميركية تحذيرا عاجلا بشأن أجهزة الركض الإلكتروني الموجودة في المنازل، متحدثة عن خطر محدق بالأطفال بسبب هذه الأجهزة.

وقالت لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأميركية، إنها تلقت عشرات التقارير عن أطفال وحيوانات أليفة سحبتهم هذه الأجهزة ودفعتهم أسفلها، حيث حوصروا.

وتوفي طفل وأصيب آخرون بكسور في العظام وكدمات، من جراء هذه الأجهزة، وفقا لما جاء في موقع "سكاي نيوز".

ودعت العائلات التي تريد الاستمرار في استخدام هذه الأجهزة إلى ضرورة عزلها عن محيطها من الآثاث، ووضعها في غرفة مغلقة.