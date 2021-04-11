يقتل زوجته وابنه المعاق واثنين من الجيران في ايطاليا

المصدر: روما - د ب أ

ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم، أن رجلا متقاعدا قتل زوجته وابنهما المعاق وزوجين بحي يقع بالقرب من مدينة تورين، شمال إيطاليا.

وقالت وكالة "أندكرونوس" الإيطالية للأنباء أن الشرطة عثرت على أربع جثث، ليلا في منزل خاص بمنطقة "ريفارولو كانافيس" خارج مدينة تورين.

وذكرت صحيفة "كوريير ديلا سيرا" أنه عندما وصلت الشرطة وفرق الإطفاء، أطلق الرجل النار على نفسه. وأصيب الرجل 80 عاماً، بجروح خطيرة وتم نقله إلى المستشفى.

كما ذكرت تقارير أن الرجل استخدم سلاحا مسجلا.

ولم يتضح السبب وراء قتله لأفراد أسرته واثنين من جيرانه المسنين، اللذين تردد أنهما أصحاب المنزل .

وتم العثور على الجثث، بعد ان استدعت ابنة الجارين الشرطة.