بالفيديو.. كلب ينجو من الموت بعد ابتلاعه سيخ "كباب" في نورثامبتون

المصدر: موقع الإمارات اليوم

نجح فريق طبي في مستشفى أبينغتون بارك للجراحة البيطرية في مدينة نورثامبتون، في انقاذ كلب من الموت بعد أن ابتلع سيخ قطعة كباب يبلغ طوله أربعة بوصات، وذلك كما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأضافت الصحيفة أن الكلب البالغ من العمر 10 أشهر كان قد سحب سيخ الكباب أثناء حفل شواء في المنزل الذي يقيم به مالك الكلب، حيث ظل السيخ داخل الكلب لمدة شهرين.

وأوضح مالك الكلب أن الحيوان بدأ يعرج بعد مرور أسابيع من الواقعة ثم ساء الأمر تدريجيا، لدرجة أنه لم يستطيع المشي على ساقه الخلفية، مضيفاً أن طبيب الأشعة اكتشف وجود السيخ بالقرب من الأوعية البطنية الكبيرة والشريان الفخذي.

وقالت الصحيفة أن السيخ لم يتلف الأعضاء الرئيسية داخل جسم الكلب، خاصة أن الأطباء في المستشفى البيطري تمكنوا من رؤية الجسم الغريب على الرغم من تورم الساق بشكل كبير، ولم يكن هناك جرح أو نقطة دخول، لذلك كان من الصعب تخيل كيفية دخول شيء كهذا.