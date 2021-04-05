اعتقال رجل يشتبه أنه زعيم للمافيا في ايطاليا

المصدر: روما - د ب أ

احتجزت الشرطة الإيطالية في صقلية رجلا يعتقد أنه أحد زعماء المافيا بعدما عاد إلى الوطن بمناسبة عيد الفصح.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) اليوم، أن الرجل الذي يعتقد أنه يرأس مافيا بالياريلي غادر إيطاليا إلى البرازيل لبعض الوقت ولكن عاد إلى باليرمو قبل عيد الفصح.

وأوضحت أنسا أن عملية الاعتقال تمت خلال مأدبة احتفالية، بينما أفادت وسائل إعلام إيطالية أخرى أن عملية الاعتقال جرت في المطار.

واعتقلت الشرطة أربعة رجال آخرين يعتقد أنهم عناصر في مافيا كوسا نوسترا الصقلية.

ويواجه المشتبه بهم اتهامات بالابتزاز والاعتداء والخطف وغيرها من الجرائم الخطيرة.

وجرى تنسيق المداهمة من جانب ممثلي الادعاء في باليرمو وجهات تحقيق مختصة بعصابات المافيا.