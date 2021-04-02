فنان مصري يعلن عزمة العمل كسائق تاكسي!

المصدر: مروة سليم - دبي

أثار الفنان المصري شريف خيرالله، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الإجتماعي في مصر بعد اعلانه عبر صفحته بـ"فيس بوك"، عن تلقيه العمل كسائق تاكسي بعد توقفه عن العمل منذ فترة.

ونشر الفنان المصري منشور عبر :فيس بوك"، ثم قام بحذفه بعد ردود أفعال رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان خيرالله قد كتب عبر المنشور كما ذكرت صحيفة "الوطن" المصرية، "الحمد لله بعد توقف عن العمل تلات سنين جالي شغل جديد أفهم فيه.. سواق تاكسي".

وأضاف قائلاً "أحسن من العيش بالسلف والدين...لما أموت زغرطوا عليّ وأفرحوا".

يذكر أن النجم شريف خير الله من مواليد عام 1963 تخرج في كلية التجارة ثم درس في المعهد العالي للفنون المسرحية.

وشارك خير الله في العديد من الأعمال الفنية والتي كانت أبرزها أعمال درامية، وتنوعت أدواره فقدم أدوار الشر في العديد من أعماله، كما قدم أدوارا تاريخية في أعمال أخرى مثل دور "مكرم عبيد" و"الإمام محمد عبده".

وقدم خيرالله خلال مشواره الفني الممتد لسنوات طويلة مجموعة من الأفلام السينمائية والدراما التلفزيونية، من بينها "عصر القوة"، "فخ الجواسيس" و"سوق النساء"، بالإضافة إلى "زيزينيا"، "ريا وسكينة" و"مشرفة رجل لهذا الزمان"، "مبروك جالك قلق".

يشار إلى أن آخر أعمال الفنان شريف خيرالله، مسلسل بعنوان "الدخول في الممنوع" عام 2017، بينما ظهر كضيف شرف في الحلقة الأخيرة من مسلسل "النهاية" في سباق الدراما الرمضانية 2020.



