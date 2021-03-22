بالفيديو.. لحظات ثوران بركان بأيسلندا

المصدر: ترجمة مروة سليم

أظهر مقطع فيديو نشره مصوره عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، ثوران بركان فاغرادالسفيال في شبه جزيرة ريكيانيس بجنوب غرب أيسلندا.

وتداولت مواقع التواصل الإجتماعي وبعض المواقع الإخبارية العالمي مقطع الفيديو الذي تم تصويره بواسطة طائرة بدون طيار، والذي أظهر حمم بركانية متدفقة من فوهة البركان.

من جانبها قالت "بي بي سي" عبر موقعها الإلكتروني إن ثوران البركان كان متوقعاً بعد أن سجلت العاصمة الأيسلندية ريكيافيك أكثر من 50000 زلزال في الآونة الأخيرة.

وأضافت "بي بي سي" أن ثوران البركان لم ينفث الكثير من الرماد ، لذلك لا يتوقع حدوث اضطراب كبير.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤولين قولهم إن منطقة الانفجار كانت مفتوحة للجمهور ، لكن لا يمكن الوصول إليها إلا من خلال ارتفاع صعب لعدة ساعات من أقرب طريق.

وتسبب ثوران البركان بإنشاء منطقة حظر طيران في المنطقة، ووُجِهت نصائح للسكان والناس بالابتعاد.

وقال مكتب الأرصاد الجوية الآيسلندي "IMO" في تقرير الأول من أمس، إنه من المحتمل أن يكون للتلوث تأثير ضئيل على صحة سكان المنطقة.