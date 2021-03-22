نسخة محتملة من "إنستغرام" للأطفال

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تدرس شبكة التواصل الاجتماعي فيس بوك إطلاق نسخة من تطبيق تبادل الصور إنستغرام للأطفال أقل من 13 عاما، وفقا لما جاء في موقع "الشرق الأوسط".

وقال نائب مدير المنتجات في إنستغرام فيشال شاه «يسرني أن أعلن أننا من الآن فصاعداً جعلنا العمل مع الشباب كأولوية لإنستغرام وأضفناهم إلى قائمة أولوياتنا إتش1».

وتابع «سنبني ركيزة جديدة للشباب داخل مجموعة منتجات المجتمع للتركيز على أمرين: الأول تسريع أعمال النزاهة والخصوصية لضمان أفضل تجربة ممكنة للمراهقين، والثاني إطلاق إصدار من إنستغرام يسمح للأشخاص دون الـ13 عاما لاستخدام إنستغرام بأمان لأول مرة».

يذكر أن الأطفال دون الـ13 عاما لا يمكنهم استخدام تطبيق إنستغرام.