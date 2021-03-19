"انستغرام" للأطفال دون سن 13عاما!

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

تخطط شركة «فيسبوك» لإنشاء تطبيق من «إنستغرام» مصمم بشكل أساسي للأطفال، وهو تطور يأتي بعد أيام فقط من تعهد الأخير ببذل المزيد من الجهود لحماية الأطفال .

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» أن التطبيق سيكون للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 13 عاماً.

يحتاج مستخدمو «إنستغرام» حالياً إلى أن يكون عمرهم 13 عاماً على الأقل للتسجيل في التطبيق، على الرغم من أنه لا يوجد شيء يمنع الأطفال من التسجيل بسنة ميلاد مزيفة.

وتتطلع تطبيقات الوسائط الاجتماعية إلى بناء قواعد من مستخدمين صغار في السن قد يصبحون أعضاء أوفياء للمنصات لسنوات مقبلة.

وأطلقت «يوتيوب» مبادرة مماثلة ترتبط بالأطفال عبر إنشاء تطبيق «يوتيوب كيدز»، لكنه واجه مشاكل مع الإعلانات المستهدفة ومقاطع الفيديو العنيفة.

وحصلت «باز فيد نيوز» على بيان داخلي للشركة يوضح بالتفصيل الخطط الخاصة بتطبيق مشاركة الصور الجديد.

وقال فيشال شاه، نائب رئيس المنتج في «إنستغرام» في المذكرة «يسعدني أن أعلن أنه من الآن فصاعداً، حددنا فئة الشباب كأولوية لـ(إنستغرام)».

وتابع «سنقوم ببناء ركيزة جديدة للشباب داخل مجموعة منتجات المجتمع للتركيز على شيئين: تسريع أعمال النزاهة والخصوصية لضمان أفضل تجربة ممكنة للمراهقين وإنشاء إصدار من التطبيق يسمح للأطفال تحت سن 13 عاماً باستخدامه بأمان لأول مرة».

وسيساعد رئيس «إنستغرام» آدم موسيري في الإشراف على المشروع، وكذلك نائبة الرئيس بافني ديوانجي، التي ساهمت في الإشراف على «يوتيوب» للأطفال.

ويوم الثلاثاء، نشر موقع «إنستغرام» بياناً تحت عنوان «الاستمرار في جعل التطبيق أكثر أماناً لأصغر الأعضاء في مجتمعنا». ويقول «حماية الشباب على (إنستغرام) أمر مهم بالنسبة لنا».

ثم يحدد المنشور عدداً من الخطوات التي تتخذها الشركة لجعل التطبيق أكثر أماناً للشباب.

وتتضمن بعض هذه المبادئ دليلاً جديداً للآباء، يحاول معرفة العمر الحقيقي للأشخاص على التطبيق، ويمنع البالغين والمراهقين من إرسال رسائل مباشرة، ويجعل من الصعب على البالغين متابعة الأطفال.

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