السجن 3 سنوات بحق سارقي أوراق مراحيض في هونغ كونغ

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

حكم على 3 رجال نفذوا العام الماضي عملية سطو في هونغ كونغ استولوا فيها على مئات أوراق المراحيض بالسجن أكثر من ثلاث سنوات.

و ذكرت صحيفة «مينغباو» الصادرة في هونغ كونغ أن القضاء المحلي حكم على الرجال الثلاثة الذين كانوا يحملون سكاكين خلال العملية التي انتهت بسرقة حوالي 600 لفة من أوراق المراحيض، بالسجن 40 شهرا لكل منهم.



وفي فبراير 2020، مع تسجيل أولى الإصابات بفيروس كورونا في هونغ كونغ، ازداد الإقبال بصورة كبيرة على أوراق المراحيض ما أدى إلى نفادها في متاجر كثيرة بسبب خشية السكان من انقطاع المنتج خلال الأزمة الصحية. وقد تدافع كثر إلى المتاجر لتخزين المنتجات الأساسية والمواد الغذائية الضرورية، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.



وفي ظل عجز محال السوبرماركت عن تجديد مخزوناتها بالسرعة الكافية، تشكلت طوابير انتظار طويلة أمام المتاجر حتى قبل موعد فتح أبوابها.

وسرعان ما كانت أوراق المراحيض تنفد بعيد وضعها على الرفوف. وكان السكان يتباهون بنشر صور مخزونات أوراق المراحيض عبر شبكات التواصل الاجتماعي. وأقر منفذو عملية السطو بأنهم استخدموا سكينا لتهديد سائق عامل في مجال التوصيل أمام سوبرماركت كبير في حي مونغكوك الشعبي.



وذكرت صحيفة «مينغباو» أن الرجال الثلاثة أقروا بارتكابهم العملية واعتذروا من السائق وأعادوا المسروقات. غير أن القاضي اعتبر أن هذه الجريمة حصلت مع سبق الإصرار والترصد ويتعين تالياً معاقبة منفذيها بالسجن، بحسب الصحيفة.