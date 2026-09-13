«قيادة بإهمال».. سائق «غولف كار» يصدم مركبة في طريق عام

عاقبت محكمة السير في دبي آسيوياً كان يقود مركبة من نوع «غولف كار» بغرامة 1000 درهم، بعد إدانته بالتسبب في إتلاف مال مملوك للغير نتيجة قيادته بإهمال وعدم انتباه، ودخوله الطريق دون التأكد من خلوه، ما أدى إلى اصطدامه بمركبة أخرى وإتلافهما، فيما أمرت المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً.

وتعود تفاصيل الواقعة، عندما قاد المتهم مركبة «غولف كار»، وهي مركبة لا تتطلب رخصة قيادة أو تسجيلاً، ولا يسمح بقيادتها في الطرق العامة من دون مراعاة ظروف الطريق واتخاذ الحيطة والحذر اللازمين أثناء القيادة.

وأفادت أوراق الدعوى بأن المتهم قاد المركبة بإهمال وعدم انتباه، ودخل الطريق من دون التأكد من خلوه، ما أدى إلى اصطدامه بمركبة أخرى، وترتب على الحادث إتلاف مال مملوك للغير، إضافة إلى الأضرار التي لحقت بالمركبتين.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم تهمة إتلاف مال مملوك للغير، وطالبت بمعاقبته وفقاً للمواد القانونية الواردة في أمر الإحالة.

وخلال جلسة المحاكمة، حضر المتهم وأقر بما أسند إليه، فيما اطلعت المحكمة على بقية أوراق الدعوى والأدلة المتعلقة بالحادث.

وقالت المحكمة إن الواقعة، على النحو الثابت في الأوراق، تتمثل في خطأ المتهم أثناء قيادة مركبة «الغولف كار»، لعدم أخذه بظروف الحال، وعدم اتخاذ الحيطة والحذر اللازمين أثناء القيادة، فضلاً عن دخوله الطريق من دون التأكد من خلوه، الأمر الذي أدى إلى اصطدامه بالمركبة الأخرى وإتلاف مال مملوك للغير.

وأضافت أن الأدلة المقدمة في الدعوى جاءت كافية لإثبات الواقعة ونسبتها إلى المتهم، واستندت في ذلك إلى محضر الضبط والانتقال، الذي اطمأنت المحكمة إلى ما ورد فيه، وما أثبته من خطأ المتهم في قيادة المركبة، وما ترتب عليه من أضرار.

وأخذت المحكمة في الاعتبار ظروف المتهم والواقعة، وأعملت سلطتها في تخفيض العقوبة المقررة بحقه، لتنتهي إلى تغريمه مبلغ 1000 درهم.

. المحكمة غرّمت المتهم 1000 درهم.

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بالتنسيق مع محاكم دبي