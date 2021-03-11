"يوتيوب" يعلن فرض ضرائب على صناع المحتوى

أعلن موقع "يوتيوب"، اعتزامه اقتطاع ضرائب محددة من منتجي المحتوى على منصته في الولايات المتحدة، خلال الأشهر القادمة.

وطالب يوتيوب رواده من أصحاب القنوات بتقديم معلوماتهم المالية والضريبية، في إجراء يهدف لتسهيل عملية الاقتطاع الضريبي وتنظيمها.

وقالت شركة غوغل، التي تعمل على إدارة يوتيوب، في بيان، إنها قد تباشر اقتطاع الضرائب الأميركية على الأرباح المرتبطة بعدد المشاهدات في الولايات المتحدة في أوائل شهر يونيو القادم.

وحذرت الشركة "فيما لو لم يتم تقديم معلوماتك الضريبية بحلول 31 مايو 2021، قد يُطلب من غوغل اقتطاع ما يصل إلى 24 بالمئة من مجمل أرباحك حول العالم".

ولفتت غوغل إلى أنه "بالنسبة لصانعي المحتوى خارج الولايات المتحدة، سنقوم تقريبا بتحديث شروط خدمتنا حيث سيتم اعتبار أرباحك من يوتيوب كعائدات من منظور ضرائب الولايات المتحدة".

وبرر الموقع الخطوة بأنها أتت على ضوء طلب وُجه إليه لجمع المعلومات الضريبية من صناع المحتوى في برنامج شركاء يوتيوب.