استقالة مقدم برامج بريطاني شهير بسبب ميغان ماركل

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

أعلن مقدم البرامج البريطاني بيرس مورغان، استقالته من برنامج "صباح الخير يا بريطانيا" في محطة "آي تي في"، بعد مغادرته البرنامج عقب تعليقات حول مهاجمته دوقة ساسكس ميغان ماركل في البرنامج تعقيبا على مقابلتها مع أوبرا وينفري التي عرضتها محطة " سي بي إس"، وتعرضه لهجوم من قبل مضيف مشارك لانتقاده هاري وميغان، وفقا لما جاء في موقع " سي إن إن".

وقالت شبكة "آي تي ​​في" في بيان قصير "عقب مناقشات مع آي تي ​​في، قرر بيرس مورغان أن الوقت قد حان لمغادرة صباح الخير بريطانيا". "لقد قبلت ITV هذا القرار وليس لديها ما تضيفه".

وقالت هيئة الرقابة الإعلامية في المملكة المتحدة، في وقت سابق يوم الثلاثاء، إنها بدأت تحقيقا في الموضوع، بموجب قواعد الضرر والجرائم، بعد تلقيها أكثر من 41 ألف شكوى بشأن تعليقات مورغان على ميغان.