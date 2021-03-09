لندن تحتفي بالنساء بطريقة خاصة

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

قامت هيئة النقل في لندن بتغيير رموز إشارة المرور لتصبح على صورة نساء كجزء من الاحتفاء بهن في يوم المرأة العالمي.

وبحسب الهيئة تعد الرموز الجديدة بمثابة تذكير بالمساهمة التي تقدمها النساء في جميع جوانب المجتمع، وفقا لما جاء في موقع "ديلي ميل" البريطاني.

ورصد سكان لندن الإشارات الجديدة في الشوارع الرئيسية في دالستون، وتوتينغ، وكلافام، وبريكستون، وتوتنهام، ولويشام ومحطة مترو أنفاق كينغز كروس سانت بانكراس، وكذلك في كامدن تاون سنتر، وهايد بارك، وساوثبانك وعلى طول الطريق في جنوب كنسينغتون.