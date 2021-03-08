القبض على "يوتيوبر" شهير في مصر بتهمة سب النساء

المصدر: مروة سليم - دبي

ألقت قوات الأمن المصرية القبض على "اليوتيوبر" محمد عطوة، بسبب سب النساء وخدش الحياء العام عبر قناته عبر "يوتيوب"، وذلك كما ذكرت صحيفة "الشروق" المصرية.

وأضافت الصحيفة أن نيابة منطقة مدينة نصر شمال القاهرة، أمرت حبس اليوتيوبر محمد عطوة، 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة خدش الحياء العام.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، رصدت انتشار فيديو لعطوة يسب فيه النساء ويتنمر عليهن، وذلك بالتزامن مع احتفال اليوم العالمي للمرأة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي بدورها أمرت بما سبق.

جدير بالذكر أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قد ألقت القبض خلال الفترة الماضية على عدد من اليوتيوبر وفتيات التيك توك، بعد رصد الأجهزة المعنية بالوزارة عددا من الفيديوهات التي تحرض على الفجور والفسق.

وكانت بعض مقاطع الفيديو التي نشرها "عطوة" قد أثارت موجة غضب شديدة بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي في مصر،وكان من بين هولاء الذين تحدثوا عن "عطوة"، الإعلامي المصري متولي سعيد، الذي نشر مقطع فيديو على قناته الخاصة بموقع "يوتيوب"، أوضح خلاله أسباب القبض عليه.

وقال "سعيد" في تصريحات لصحيفة "الوطن" المصرية، إنه يعرف اليوتيوبر محمد عطوة، منذ سنوات مضت، حينما ظهر لأول مرة، وحينها كان يتحدث عن فتاة تسمى "بحرية"، فتاة تيك توك: "كان طول الوقت بيشتم فيها، وبيغلط، لحد ما أنا قررت أتدخل في الموضوع، وأدافع عن سمعة البنت، واستضفتها عندي في البرنامج بتاعي، ولما عطوة عرف الموضوع ده هاجمني، وغلط فيا وشتمني في أكتر من حلقة".

وأشار سعيد، إلى أن عطوة ينشر تلك الفيديوهات عن عمد، لأنه يجني من السب أموالاً كثيرة على حد قوله للصحيفة المصرية.

وأوضح سعيد أن عطوة في بداية ظهوره على التيك توك، كان يهاجم الجميع بدعوى محاربة كل من يقومون بأعمال غير أدبية على التطبيق المذكور كما أنه على حد قوله لـ"الوطن" "كان بيلعب على سمعة السيدات، وأي بنت بتعمل تيك توك بيدخل يهاجمها، ويشتم فيها بألفاظ مش كويسة، وبيهدد ناس منهم بفضحهم".

وكان عطوة هاجم المذيع المصري قبل ذلك، حيث سبه بالعديد من الألفاظ، التي يعتبرها الأخير غير لائقة قائلا "شتمني لأني كنت بدافع عن أي بنت هو بيشتمها عنده".