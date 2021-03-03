إسباني قتل زوجته الأولى وحاول قتل الثانية.. فكانت الصدمة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أقدم رجل إسباني، قبل سنوات، على قتل زوجته، وقضى إثر ذلك في السجن 14 عاماً فقط عقوبة له على هذه الجريمة، على أن تكون رادعة، لكن يبدو أن الرغبة في القتل ظلت موجودة لدى هذا الرجل.

فقد قضت محكمة في إسبانيا بسجن الرجل نفسه مدى الحياة، بعد إدانته بمحاولة قتل زوجته الثانية، بحسب صحيفة "صن" البريطانية.

وجاء في حكم القضاء: "من الواضح أن أي رجل قتل، أو حاول قتل، زوجتين هو أمر خطر".

وأشار تقرير التحقيقات إلى أنه حينما قام هيرنانديز بعد انهيار زواجه من أليسون (64 عاماً) بتقييدها بأصفاد بلاستيكية، كتلك التي تستخدمها الشرطة، استطاعت الزوجة ببراعة أن تتملص منها بسرعة، رغم إقناعها له بأن الأصفاد كانت أكثر تقييداً مما كانت عليه.

وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن الزوجة تعلمت مهارات خفة اليد والسحر، عندما كانت تعمل كمساعدة لساحر.

وأخبر أحد الأطباء النفسيين أليكس تيل المحكمة بأن هيرنانديز يعاني أعراض الوهم، وأن هناك "صلة قوية" بين حالته وسلوكه تجاه زوجته.

وأوصى الخبراء بخضوعه للعلاج في وحدة نفسية آمنة، قبل إرساله إلى السجن، لقضاء ما تبقى من عقوبته.