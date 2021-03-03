"أمازون" تغير شعارها الجديد بسبب هتلر

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

غيرت شركة أمازون شعارها على تطبيق الهواتف المحمولة بعد أن قال مستخدمون أن الشعار يذكرهم بالزعيم الألماني أدولف هتلر.

ويظهر الشعار على شكل صندوق من الورق المقوى ويعلوه شريط أزرق، فيما لم تذكر الشركة زن السبب وراء التغيير الأخير في شعارها مقارنة المستخدمين له بـ"هتلر"، وفقا لما جاء في موقع سي بي سي نيويورك.

قال متحدث باسم شركة في بيان: "تستكشف أمازون دائمًا طرقًا جديدة لإسعاد العملاء"، "لقد صممنا الأيقونة الجديدة لإثارة الترقب والإثارة والفرح عندما يبدأ العملاء رحلة التسوق على هواتفهم، تمامًا كما يفعلون عندما يرون صناديقنا على عتبة بابهم."