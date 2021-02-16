فوائد مذهلة للشوكولاتة الداكنة

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

توصلت دراسة جديدة إلى أن المواد الكيميائية الموجودة في الكاكاو يمكن أن تعزز قدرات الذاكرة لدى كبار السن، وفقا لما جاء في موقع "ديلي ميل" البريطاني.

ووجد باحثون أميركيون أن مركبات الفلافانول - وهي مواد كيميائية نباتية وفيرة في حبوب الكاكاو - أدت إلى تحسين الأداء لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و 75 عامًا.

وتنتمي مركبات الفلافانول إلى مجموعة من المركبات تسمى البوليفينول، والتي توجد أيضًا بكثرة في الشاي وزيت الزيتون والبصل والكراث والبروكلي والتوت.

وتشير الدراسات إلى أن مركبات الفلافانول هي مكونات غذائية نشطة بيولوجيا تحمي من الشيخوخة الإدراكية وتعزز الأداء الإدراكي وتعزز تدفق الدم إلى الدماغ.