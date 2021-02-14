دراسة تحذر من قلة النوم

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

حذرت دراسة جديدة من أن الحصول على خمس ساعات أو أقل من النوم في الليلة يضاعف من خطر الإصابة بالخرف، وفقا لما جاء في موقع "ديلي ميل" البريطاني.

ودرس باحثون من مستشفى بريغهام والنساء في بوسطن بيانات 2812 من البالغين الأميريكيين الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا.

ووجدوا أن مدة النوم "القصيرة جدًا"، والمحددة بخمس ساعات أو أقل، تضاعف من خطر الإصابة بالخرف مقارنة بالمدة الموصى بها وهي سبع إلى ثماني ساعات.

وتدعم الدراسة الأبحاث السابقة التي تفيد بأن قلة النوم تمهد الطريق لأشكال من الخرف مثل مرض الزهايمر.

ولم تبحث الدراسة في السبب وراء الارتباط فمن المحتمل أن نقص الراحة يمنع الدماغ من التخلص من السموم التي تؤدي إلى تدهور مستمر في وظائف المخ.